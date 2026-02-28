בישראל הולכת וגוברת הערכה כי המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי - חוסל במתקפה היום (שבת). אימות רשמי וודאי לכך טרם ניתן, אבל בינתיים פורסמו פרטים חדשים על ניסיון החיסול של הדמות הבולטת ביותר בציר הרשע האיראני.

לפי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, מי שתקף את חמינאי היה ישראל ולא ארצות הברית. עוד דווח כי לא פחות מ-30 (!) חימושים הוטלו על המתחם המאובטח.

עוד דווח כי בתקיפה נהרג המזכיר הצבאי של חמינאי וכנראה גם בני משפחה של המנהיג העליון. המתחם שבו שהו הופגז בצורה דרמטית ובתיעודים אוויריים ממנו רואים אותו פגוע משמעותית.

בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני התראיין היום לערוץ BBC ונשאל אם אחרי התקיפות הישראליות יוכל היכן ההנהגה הבכירה כולל המנהיג העליון והאם הם בחיים. הוא השיב: ״איני בעמדה לאשר דבר״.

באיראן לפי שעה, כאמור, לא מתייחסים באופן רשמי לדיווחים על ניסיון החיסול. דווח כי חמינאי ״מנהל את המלחמה״ לטענת איראן, כפי שהיה במלחמת 12 הימים. דווח גם כי ימסור הצהרות לעם האיראני. בינתיים הצהרה שכזו לא נשמעה.