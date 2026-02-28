10 10 0:00 / 9:45

האשליה האיראנית: למה אי אפשר לכוון מטרה על עיר צפה?

למרות שנושאת מטוסים היא עצומה בגודלה (באורך של כ-330 מטרים) ונדמית כמטרה קלה, היכולת האיראנית לאתר אותה בזמן אמת שואפת לאפס. טוויג מסביר כי כאשר נושאת המטוסים מתקרבת לאזור איראן, היא שוהה במרחק של מאות קילומטרים מקו החוף. בשל קימור כדור הארץ והמרחק העצום, האיראנים לא מסוגלים לזהות אותה באמצעות מצלמות חוף או מכ"מים. התקווה היחידה של איראן לאתר את הספינה היא דרך תמונות לוויין של מדינות זרות, אך העברת מידע כזה לוקחת זמן רב. יתרה מכך, נושאת המטוסים אינה מטרה נייחת; היא שטה במהירות של 40 עד 50 קמ"ש. גם אם איראן תצליח לזהות את מיקומה ותשגר טיל שזמן המעוף שלו הוא כחמש דקות, נושאת המטוסים כבר לא תהיה באותה נקודה כשהטיל ינחת.

מכפיל הכוח האמריקאי: מטוסי הביון והשליטה האווירית

נושאת מטוסים לעולם אינה שטה לבדה, אלא מגיעה כחלק מצי תקיפה שלם הכולל יכולות מעקב אדירות. מערך ההגנה מבוסס, בין היתר, על מטוסי בואינג מתקדמים (כדוגמת ה-E-3G) המצוידים בצלחת מכ"ם עצומה בקוטר של 9 מטרים על גבם. מדובר במפקדה ניידת המאוישת בעשרות מומחים, אשר מסוגלת לגלות ולנטר כל אובייקט ברדיוס של מאות קילומטרים.

המטוסים הללו מזהים כל תנועה חשודה – מסירה מתאבדת, דרך כטב"ם ועד לטילים היפרסוניים – ומספקים התרעה מוקדמת המאפשרת לצי להתגונן ולהשמיד את האיום.

במקרה של שיגור טיל לעבר הספינה, היא נכנסת מיד למצב חירום, משנה כיוון ומאיצה את מהירותה כדי להתחמק. טוויג מדגיש באופן נחרץ: ״אם בכל זאת תתרחש פגיעה בנושאת מטוסים, הדבר לא ייזקף להישג איראני, אלא לרשלנות אמריקאית בלבד״.

הסיוט של חמינאי: מה קורה אם טיל איראני מצליח לפגוע?

רבים מדמיינים כי טיל אחד שיצליח לחדור את שכבות ההגנה המרובות יגרום לטביעתה של נושאת המטוסים, אך המציאות הטכנולוגית שונה לחלוטין. בעוד שספינות מיושנות היו עלולות לטבוע מפגיעה בודדת, נושאות המטוסים המודרניות בנויות מחדרים ומתאים אטומים ומבוזרים.

אם טיל מצליח לפגוע באזור מסוים בספינה, התאים הניזוקים נאטמים באופן מיידי, ומערכות כיבוי אש מטורפות משתלטות על האירוע, מה שמונע חדירת מים לשאר הספינה.

אפילו פגיעה חריגה ונקודתית של כטב"ם על מסלול ההמראה עצמו לא תוציא את נושאת המטוסים מכשירות מבצעית. לכן, כל עוד איראן ממשיכה לפזר איומים ברשתות החברתיות, נראה כי האמריקאים מצוידים היטב כדי להבטיח את עליונותם הימית במלחמה הנוכחית.