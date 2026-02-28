כיכר השבת
איפה ה'קו האדום'?

למרות האיומים בהצטרפות לתקיפה: חיזבאללה משגר גינוי חריף - ונמנע ממלחמה

למרות האיומים החריפים בהצטרפות למלחמה אם ישראל תפגע בעלי חמינאי, הערב פרסם ארגון הטרור חיזבאללה הצהרה רשמית, לראשונה מאז החלו התקיפות הישראליות-אמריקניות באיראן | בהודעה גינה הארגון בחריפות את הפגיעה בריבונות האיראנית והביע סולידריות ותמיכה בטהראן, אולם בשלב זה נמנע מהצהרה על הצטרפות ללחימה או על כוונה לפתוח בפעולה צבאית ישירה בתגובה לאירועים (צבא)

מחבלי חיזבאללה (צילום: אתר שאטרסטוק)

למרות התגברות הדיווחים על חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בשלוחה הלבנונית של משמרות המהפכה, לעת עתה מסתפקים לעת עתה בגינוי חריף אך לא מצטרפים למערכה מול איראן - למרות האיומים הנחרצים מצד בכירי הארגון.

בהודעתו, גינה הארגון בחריפות את הפגיעה בריבונות האיראנית והביע סולידריות ותמיכה בטהראן, אולם בשלב זה נמנע מהצהרה על הצטרפות ללחימה או על כוונה לפתוח בפעולה צבאית ישירה בתגובה לאירועים.

על פי הודעת הארגון, "תוך הכרזה על סולידריות מלאה עם איראן, מנהיגותה ועמה, קורא לאומות ועמי האזור לעמוד נגד התוקפנות הזו ולהכיר בחומרתה. השלכותיה הקשות ישפיעו על כולם ללא יוצא מן הכלל, אם לא תיעצר. אנחנו בטוחים שהאויב האמריקני והישראלי יספוג מכה קשה ולא ישיג דבר מלבד כישלון מתוקפנותו".

כזכור, לפי הדיווח שפורסם אך בשבוע האחרון, ב העבירו מסר כי הארגון לא יתערב צבאית במקרה של "תקיפה מוגבלת" מצד ארצות הברית נגד יעדים באיראן.

עם זאת, בארגון הטרור הלבנוני הבהירו כי ישנו "קו אדום" אחד שחצייתו תוביל לתגובה חריפה: פגיעה ישירה במנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. הצהרה זו מגיעה על רקע החשש הכבד בלבנון כי גרירת המדינה למלחמה אזורית תוביל להרס תשתיות קריטיות, כאשר ישראל כבר שיגרה אזהרות ברורות לגבי פגיעה בנמל התעופה הבינלאומי בביירות ובמתקנים אזרחיים נוספים.

1
אין עוד מלבדו. שומר ישראל, שמור שארית ישראל
יהודי

