הנשיא טראמפ: "זה יכול להיות מבצע ארוך או שיסתיים תוך ימים"

שעות ארוכות לאחר פתיחת מבצע 'שאגת הארי' בשילוב כוחות מרהיב של חיל האוויר האמריקני והישראלי, הערב (מוצאי שבת) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חושף את הרגע שהבין כי פני איראן למלחמה וכמה זמן לדעתו יתמשך המבצע.

בשיחה עם ברק רביד מחדשות 12 סיפר טראמפ כי "האיראנים התקרבו לעסקה ואז נסוגו - התקרבו ואז נסוגו - אני הבנתי מזה שהם לא רוצים עסקה באמת" אמר.

לדבריו, הוא התחיל לכתוב נאום אתמול, "אמרתי לאנשים שלי תנו לי את כל ההתקפות שהאיראנים עשו בעולם ב-25 השנים האחרונות. ראיתי שכל חודש הם עשו משהו רע. פוצצו משהו והרגו מישהו" סיפר הנשיא.

טראמפ זקף לזכותו את מניעת איראן בהשגת נשק גרעיני ואמר: "אם לא היינו תוקפים אותם בחודש יוני במבצע פטיש של חצות כבר היה להם נשק גרעיני עכשיו".

הנשיא התייחס ליחסיו האישיים עם ראש הממשלה נתניה ואמר: "הייתה שיחה טובה עם ביבי - אנחנו משדרים על אותו גל".

טראמפ התייחס לסיום סבב המלחמה הנוכחי ואמר: "יש לי הרבה נקודות יציאה מהמערכה הזו - אני יכול לעשות את זה ארוך ולהשתלט על הכל או לסיים עוד כמה ימים ולהגיד לאיראנים נתראה שוב עוד כמה שנים אם תתחילו לבנות מחדש". טראמפ הוסיף ואמר: "בכל מקרה ייקח להם כמה שנים להשתקם מההתקפה הזו".