לפי הודעת דובר צה"ל: הבוקר (שבת), במה שייזכר כאחד המבצעים הצבאיים המבריקים בהיסטוריה, הנחית צה"ל מהלומה אנושה על הרפובליקה האסלאמית. מאות מטוסי קרב, בגיבוי מודיעין מדויק של אמ"ן ובתיאום הדוק עם צבא ארה"ב תקפו מאות מטרות אסטרטגיות. כעת מותר לפרסם: צמרת ההנהגה הביטחונית של איראן אינה קיימת עוד.
רשימת החיסול: מי נמחק בבליץ האווירי?
התקיפה התמקדה בשני מוקדי כינוס בטהרן, שם שהו האנשים שתכננו את השמדת ישראל:
- מחמד פאכפור: מפקד משמרות המהפכה והמוח מאחורי "התוכנית להשמדת ישראל", חוסל בלב הבירה.
- עזיז נציר-זאדה: שר ההגנה ומי שהיה אחראי על מערך הטילים ארוכי הטווח ותעשיות הנשק הבלתי קונבנציונלי.
- עלי שמח'אני: יועצו הקרוב של חמינאי ומזכיר מועצת ההגנה, דמות המפתח בקבלת ההחלטות בטהרן.
- צמרת פרויקט הגרעין: ראשי ארגון "ספנד", חסין ג'אבל עאמליאן ורצא מטפרי-ניא, חוסלו יחד עם בכירי המודיעין צלאח אסדי ומחמד שיראזי.
דובר צה"ל הדגיש כי חיל האוויר ממשיך בתקיפות גם ברגעים אלו. "נמשיך לפעול נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון ישראל", נמסר בהודעה הרשמית.
