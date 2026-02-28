לא מפספס אף הזדמנות: מקרון בהצהרה תמוהה ברקע המלחמה עם איראן

נשיא צרפת עמנואל מקרון קיים הערב ישיבת קבינט בראשיתה התייחס למלחמה שנפתחה בין ישראל וארה"ב לאיראן.

בהצהרה לתקשורת אמר מקרון כי "ארה"ב וישראל החליטו לפגוע באיראן, צרפת לא עודכנה מראש ולא לקחה חלק בתקיפה. איראן הגיבה במדינות רבות. עם השלכות על הביטחון האזורי והשלום"

מקרון הדגיש כי "המטרה העליונה היא ביטחון אזרחינו ברחבי העולם, הבסיסים הצבאיים שלנו ומבני הדיפלומטיה הצרפתיים.

צרפת ניצבת לצד המדינות שנפגעו בתקיפות האיראניות. שוחחתי עם כולן בשעות האחרונות. אנחנו צריכים את כל הניתן כדי שהדיפלומטיה תחזור, לשם כך ביקשנו כינוס של מועצת הביטחון של האו"ם."

באופן מפתיע למדי, קרא מקרון לחזרה לשיחות המשא ומתן עם איראן: "אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהבעיות תיפתרנה בדרכים דיפלומטיות, אף אחד לא חושב שבעיית הגרעין האיראנית והטילים הבליסטיים יפתרו רק בתקיפות", אמר מקרון.

עם זאת, הביע נשיא צרפת תמיכה מסוימת בשינוי משטר: "כמובן גם זכותו הלגיטימית של העם האיראני להישמע מה שהתרחש בחודשים האחרונים בעוד המשטר דיכה זאת באופן קשה. על העם האיראני להחליט על עתידו", סיכם מקרון.