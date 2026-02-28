כיכר השבת
בפתח ישיבת הקבינט

לא מפספס אף הזדמנות: מקרון בהצהרה תמוהה ברקע המלחמה עם איראן

נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס היום את הקבינט הצרפתי ברקע ההתרחשויות והמלחמה שפתחו ארה"ב וישראל נגד איראן | הנשיא הצרפתי אמר כי על העם האיראני לקבוע את עתידו, ברמז לתמיכה בשינוי משטר אפשרי, אולם לצד זאת שוב הפתיע בהצהרה (מדיני) 

1תגובות
נשיא צרפת עמנואל מקרון (צילום: שאטרסטוק)

נשיא צרפת עמנואל מקרון קיים הערב ישיבת קבינט בראשיתה התייחס למלחמה שנפתחה בין ישראל וארה"ב לאיראן.

בהצהרה לתקשורת אמר מקרון כי "ארה"ב וישראל החליטו לפגוע באיראן, צרפת לא עודכנה מראש ולא לקחה חלק בתקיפה. איראן הגיבה במדינות רבות. עם השלכות על הביטחון האזורי והשלום"

מקרון הדגיש כי "המטרה העליונה היא ביטחון אזרחינו ברחבי העולם, הבסיסים הצבאיים שלנו ומבני הדיפלומטיה הצרפתיים.

צרפת ניצבת לצד המדינות שנפגעו בתקיפות האיראניות. שוחחתי עם כולן בשעות האחרונות. אנחנו צריכים את כל הניתן כדי שהדיפלומטיה תחזור, לשם כך ביקשנו כינוס של מועצת הביטחון של האו"ם."

באופן מפתיע למדי, קרא מקרון לחזרה לשיחות המשא ומתן עם איראן: "אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהבעיות תיפתרנה בדרכים דיפלומטיות, אף אחד לא חושב שבעיית הגרעין האיראנית והטילים הבליסטיים יפתרו רק בתקיפות", אמר מקרון.

עם זאת, הביע נשיא צרפת תמיכה מסוימת בשינוי משטר: "כמובן גם זכותו הלגיטימית של העם האיראני להישמע מה שהתרחש בחודשים האחרונים בעוד המשטר דיכה זאת באופן קשה. על העם האיראני להחליט על עתידו", סיכם מקרון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אתה לא מעניין אותנו. יבוא יום ואתם תהיו אירן 2
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר