בהוראת טראמפתיעוד דרמטי: מטוסי הקרב של ארה"ב ממריאים מנושאת מטוסים לעבר איראןפיקוד מרכז של ארה"ב פרסם הערב תיעוד ראשון מהמראת מטוסי קרב מנושאת מטוסים לתקיפות באיראן, לצד שיגור טילים לעבר יעדי התקיפה באיראן | צפו בתיעוד (בעולם)יניוסי נכטיגלכיכר השבת | 20:281תגובותתיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב - צילום: צבא ארה"בתיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב| צילום: צילום: צבא ארה"ב10100:00/0:58תיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב (צילום: צבא ארה"ב)ארה"באיראןדונלד טראמפמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (94%)לא (6%)תוכן שאסור לפספס:דובר צה"ל: חיסלנו את כל צמרת הביטחון של איראןב. ניסני|22:20זה סופי: המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית היסטורית | גופתו נמצאה בין ההריסותישראל גראדווהל|21:50ומי עומד לצד איראן? זוהראן ממדאני | ההצהרה המדהימה של ראש עיריית ניו יורקיוסי נכטיגל|21:42 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1ה ' המלך אין עוד מילבדו רק הו מנהל את העולם ועושה הכול בחוכמה אימוגים לתגובה👍❤️2בני20:36 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:כך מכנים האמריקנים את המבצע נגד איראן | "העוצמה הגדולה ביותר באזור מזה שנים"ישראל גראדווהל|21:20קואליציה ערבית נגד איראן בעקבות המתקפות: "שומרים את הזכות להגיב"אריה רוזן|21:04תיעודים דרמטיים: טילי הטומהוק בשמי איראן והתקיפה על השאהד רגע לפני שיגוריוסי נכטיגל|20:52
0 תגובות