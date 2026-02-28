כיכר השבת
בהוראת טראמפ

תיעוד דרמטי: מטוסי הקרב של ארה"ב ממריאים מנושאת מטוסים לעבר איראן

פיקוד מרכז של ארה"ב פרסם הערב תיעוד ראשון מהמראת מטוסי קרב מנושאת מטוסים לתקיפות באיראן, לצד שיגור טילים לעבר יעדי התקיפה באיראן | צפו בתיעוד (בעולם)

תיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב
תיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב| צילום: צילום: צבא ארה"ב
תיעוד של ההמראות מנושאת המטוסים של ארה"ב (צילום: צבא ארה"ב)

0 תגובות

1
ה ' המלך אין עוד מילבדו רק הו מנהל את העולם ועושה הכול בחוכמה
בני

RSS

