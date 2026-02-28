כיכר השבת
״נשמיד את התכנית״

כך הודיע טראמפ על פתיחת המלחמה והקריאה שלו לאנשי חמינאי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בהצהרה מצולמת היום על פתיחת המלחמה באיראן במטרה להפיל את שלטון האייתוללות ולמגר את תכנית הגרעין. כל הציטוטים המרכזיים (בעולם)

ההצהרה של טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא היום (שבת) הצהרה פומבית שבה הצהיר על פתיחת המלחמה ב וקרא לאנשי משמרות המהפכה להניח את נשקם. ״אחרת״, אמר הנשיא האמריקני, ״תמותו״.

אף הודיע כי מטרת המלחמה הפעם כוללת את הפלת שלטון האייתוללות, את מיגור תכנית הגרעין ומערך הטילים - וכן את הפצת הטרור של המשטר.

״לעולם לא יהיה להם לאיראן נשק גרעיני״, אמר טראמפ, והוסיף כי במבצע עם כלביא בחודש יוני הופצצו מתקני הגרעין וכי אחרי המבצע הוזהרה איראן לא לחדש את המירוץ שלהם אחר הגרעין.

״הם סירבו״, המשיך טראמפ, ״ובדיוק כמו שעשו במשך עשורים רבים דחו כל הזדמנות לוותר על שאיפותיהם הגרעיניות והמשיכו לבנות את תכנית הגרעין שלהם ואת פיתוח הטילים ארוכי הטווח״.

הנשיא האמריקני ציין גם הפעם כי הטילים הבליסטיים היו יכולים לאיים על בעלי הברית של ארה״ב ואף להגיע לארצות הברית ״בקרוב״. כך טראמפ.

בנאומו מנה טראמפ את הפעולות של האיראנים נגד ארצות הברית מאז המהפכה בשנת 1979, והוסיף כי איראן הם שעמדו מאחורי חמאס במתקפת שמחת תורה, ובכלל מאחורי הפצת טרור ורוע בעולם - כולל הרג אלפים מאזרחיה.

טראמפ חתם: ״אנחנו הולכים להחריב את תעשיית הטילים שלהם עד היסוד, להשמיד את חיל הים שלהם ולהבטיח שלא יוכלו עוד לערער על האזור״.

1
איך אנחנו שמחים!!!! תודה לה'!
רחל
נכון, תודה להשם, ישתבח שמו לעד, רק להודות
רק להודות

