המטס הגדול בהיסטוריה | 200 מטוסי קרב תקפו 500 יעדים במקביל

מאז שעות הבוקר (שבת קודש) כ-200 מטוסי קרב בהכוונת אמ"ן וחיל האוויר, השלימו מהלומה נרחבת נגד מערך הטילים ומערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני במערב ומרכז איראן.

בחיל האוויר ציינו כי זהו מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי שבוצע לאחר תכנון הדוק עם מודיעין איכותי, תוך סנכרון של מאות מטוסים במקביל. מטוסי חיל האוויר הטילו מאות חימושים על כ-500 מטרות ובהן מערכות הגנה ומשגרי טילים במספר מרחבים במקביל ברחבי איראן.

במערכת הביטחון הוסיפו כי תקיפת מערכות ההגנה אפשרו להרחיב את העליונות האווירית בשמי איראן, ולפגוע קשות ביכולת ההתקפית המרכזית ביותר של המשטר - אתרי השיגור במערב איראן.

אחד האתרים שהותקפו הוקם במרחב טבריז שבמערב איראן. האתר שימש את יחידת טילי הקרקע-קרקע וממנו תכננו לשגר עשרות טילים לעבר עורף מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "המטס שהושלם סיכל איומים רבים על מטוסי חיל האוויר ועל עורף מדינת ישראל. חיל האוויר בשיתוף עם אמ"ן ואגף המבצעים ממשיך לפעול בשמי איראן".