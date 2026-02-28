כיכר השבת
כולל בימי הפורים

הוכרז מצב חירום | מוסדות החינוך סגורים, איסור להתקהל ולהגיע לעבודה

שר הביטחון ישראל כ"ץ מכריז על מצב חירום מיוחד בכל שטחי המדינה | איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני (חדשות)

ארכיון (צילום: פלאש 90)

מדינת ישראל פתחה הבוקר (שבת קדוש) במתקפת מנע נגד כדי להסיר איומים על מדינת ישראל.

בעקבות המלחמה, באיראן פתחו במתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית.

בהתאם לסמכותו על פי חוק ההתגוננות האזרחית, שר הביטחון חתם הבוקר על צו מיוחד ולפיו יוטל מעתה מצב חירום מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה.

בצה"ל עדכנו כי בתום הערכת מצב הוחלט כי החל מהבוקר יחול שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף.

במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות מלאה למדרג פעילות הכרחית.

ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

מדובר צה"ל נמסר: "יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמתפרסמות על ידי פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים. ההנחיות המלאות יעודכנו בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף".

0 תגובות

4
הלך הפורים...........
עלכ
מה הלך מי הלך למה לדבר שטויות, פורים זה אדרבה זמן לשמוח בהשגחת השי"ת כפי שניכרת מהמגילה ולצפות גם עתה כימים ההם כך יהיה בזמן הזה
דוד
פורים יהיה בעז״ה כי הוא מופיע בלוח השנה היהודי אולי נחגוג בצמצום ולא ברוב עם אבל פורים זה פורים והלוואי ונזכה לקיים את מצוות היום בהידור וכמובן לשמחה שלמה
מירי
3
עד פורים ה' יחסל אותם
יוני
בעזרת ה
שימי
2
ר דוד אבוחצירא אמר שבפורים אנחנו ננצח ויגמר המלחמה
גחדמח

