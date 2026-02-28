מדינת ישראל פתחה הבוקר (שבת קדוש) במתקפת מנע נגד איראן כדי להסיר איומים על מדינת ישראל.

בעקבות המלחמה, באיראן פתחו במתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית.

בהתאם לסמכותו על פי חוק ההתגוננות האזרחית, שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם הבוקר על צו מיוחד ולפיו יוטל מעתה מצב חירום מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה.

בצה"ל עדכנו כי בתום הערכת מצב הוחלט כי החל מהבוקר יחול שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף.

במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות מלאה למדרג פעילות הכרחית.

ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

מדובר צה"ל נמסר: "יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמתפרסמות על ידי פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים. ההנחיות המלאות יעודכנו בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף".