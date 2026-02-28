כיכר השבת
מרוצה מהתקיפות

טראמפ נשאל: האם חמינאי חוסל? והשיב: "אני מאמין שזה הסיפור הנכון"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק הערב ראיון קצר לרשת ABC בו התייחס למתקפה המשולבת של ישראל וארה"ב נגד איראן | לדבריו, חלק ניכר מהנהגת איראן חוסלה בתקיפות | "המתקפה הולכת מצוין" אמר טראמפ | וזה מה שענה הנשיא על השאלה כמה זמן זה יימשך (חדשות) 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב העניק הערב (מוצאי שבת) ראיון קצר לרשת ABC בו התייחס לתקיפות האמריקניות-ישראליות באיראן.

טראמפ בראיון ל-ABC: חלק גדול מההנהגה האיראנית חוסל בתקיפות הנשיא האמריקני הבהיר כי המשטר הפך לחסר יכולת וכי המבצע המשותף עם ישראל יימשך ככל שיידרש.

"חלק גדול מהנהגת המשטר באיראן חוסל במסגרת התקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל", כך הצהיר הערב הנשיא דונלד טראמפ. בראיון טלפוני לרשת ABC News התייחס טראמפ לתוצאות המבצע ואמר: "חלק גדול ממנה, כן. אבל אנחנו לא יודעים לגבי כולם, אבל חלק גדול ממנה כן. זו הייתה תקיפה עוצמתית מאוד".

הנשיא הביע אופטימיות רבה בנוגע להתקדמות המבצע המשותף וציין כי הוא מתקדם "טוב מאוד". לדבריו, הפגיעה בתשתיות ובמנהיגות הובילה לשיתוק של היכולות האיראניות: "כבר נגרם נזק כזה. זה כאילו – הם חסרי יכולת, בעיקרון".

כשנשאל טראמפ לגבי משך הזמן שבו צפוי להימשך המבצע הצבאי, השיב כי הדבר תלוי אך ורק בהחלטת ארצות הברית ובעלות בריתה: "כמה זמן שנרצה, למעשה". כמו כן, ציין הנשיא כי הממשל כבר נערך ליום שאחרי מבחינה פוליטית באיראן, ובתגובה לשאלה האם זוהה מנהיג עתידי למדינה, ענה: "כן. יש לנו מושג טוב מאוד".

מאוחר יותר, בראיון לרשת NBC אמר טראמפ כי הוא מאמין שחמינאי חוסל. "אני מאמין שזה הסיפור הנכון", אמר טראמפ.

בתוך כך, הבית הלבן פרסם הערב תמונות מחדר המצב במאר א-לאגו שהקים הנשיא טראמפ ברקע עם ישראל.

טראמפ ברגעי התקיפה (צילום: הבית הלבן)
טראמפ ברגעי התקיפה (צילום: הבית הלבן)
טראמפ ברגעי התקיפה (צילום: הבית הלבן)
טראמפ ברגעי התקיפה (צילום: הבית הלבן)

