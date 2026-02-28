חיסול עלי חמינאי

עלי חמינאי (נולד ב-1939) היה המנהיג העליון של איראן מאז שנת 1989, והדמות המרכזית בשלטון האיסלאמי האיראני. חמינאי כיהן כמנהיג הרוחני והפוליטי העליון של המהפכה האיסלאמית, ומחזיק בסמכויות נרחבות על כלל מערכות השלטון, הצבא והמדיניות החוץ של איראן. הוא נשוי ואב לשישה ילדים, ומתגורר בטהראן. לפני עלייתו לתפקיד המנהיג העליון, שימש חמינאי כנשיא איראן בין השנים 1981-1989. הוא חוסל עם פתיחת מבצע 'שאגת הארי' בידי מטוסי חיל האוויר הישראלי