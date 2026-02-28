כיכר השבת
מציע חסינות למי שיניח את נשקו

טראמפ מאשר רשמית: "חמינאי, אחד האנשים הרשעים בהיסטוריה, מת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הערב באופן רשמי את חיסולו של עלי חמינאי | עוד מדברי טראמפ: ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו, ללא הפסקה, לאורך כל השבוע או ככל שיידרש כדי להשיג את המטרה שלנו" (חדשות)

טראמפ בנאום "מצב האומה" (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב אישר הערב (מוצאי שבת) את דבר חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

"חמינאי, אחד האנשים המרושעים ביותר בהיסטוריה, מת", כתב הנשיא טראמפ, "זהו לא רק צדק עבור העם האיראני, אלא עבור כל האמריקנים הדגולים, ואותם אנשים ממדינות רבות ברחבי העולם, שנהרגו או הוטלו בהם מומים על ידי חמינאי וכנופיית הבריונים צמאי הדם שלו.

"הוא לא הצליח להתחמק מהמודיעין וממערכות המעקב המתוחכמות ביותר שלנו, ובשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, לא היה דבר שהוא, או המנהיגים האחרים שנהרגו יחד איתו, יכלו לעשות. זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר של העם האיראני לקחת בחזרה את מדינתו".

טראמפ הוסיף: "אנו שומעים שרבים מאנשי משמרות המהפכה, הצבא וכוחות ביטחון ומשטרה אחרים שלהם, אינם רוצים עוד להילחם ומבקשים מאיתנו חסינות. כפי שאמרתי אמש: "עכשיו הם יכולים לקבל חסינות, מאוחר יותר הם יקבלו רק מוות!". יש לקוות שמשמרות המהפכה והמשטרה יתמזגו בדרכי שלום עם הפטריוטים האיראנים, ויעבדו יחד כיחידה אחת כדי להחזיר למדינה את הגדולה המגיעה לה.

"תהליך זה אמור להתחיל בקרוב, שכן לא רק מותו של חמינאי אירע, אלא המדינה הושמדה ואף נמחקה במידה רבה בתוך יום אחד בלבד. ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו, ללא הפסקה, לאורך כל השבוע או ככל שיידרש כדי להשיג את המטרה שלנו – שלום ברחבי המזרח התיכון ולמעשה בעולם כולו!

"תודה על תשומת הלב לעניין זה. הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
כמה שטויות הוא מדבר על שלום וקשקושים
מתנחל
2
כן יאבדו כל אויביך השם .איזה שמחה שחמנאי מת
לוי
1
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. בשעה גורלית זו לעם ישראל אנו מתחזקים באמונה ופונים לבורא עולם בתפילה קוראים מזמורי תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל כנגד משטר הרשע האיראני יהי רצון שה׳ ישמור ויגן על חיילינו בכל החזיתות יעניק להם כוח תבונה ואומץ וישלח ני
דוד

