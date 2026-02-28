טראמפ מאשר רשמית: "חמינאי, אחד האנשים הרשעים בהיסטוריה, מת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הערב (מוצאי שבת) את דבר חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

"חמינאי, אחד האנשים המרושעים ביותר בהיסטוריה, מת", כתב הנשיא טראמפ, "זהו לא רק צדק עבור העם האיראני, אלא עבור כל האמריקנים הדגולים, ואותם אנשים ממדינות רבות ברחבי העולם, שנהרגו או הוטלו בהם מומים על ידי חמינאי וכנופיית הבריונים צמאי הדם שלו.

"הוא לא הצליח להתחמק מהמודיעין וממערכות המעקב המתוחכמות ביותר שלנו, ובשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, לא היה דבר שהוא, או המנהיגים האחרים שנהרגו יחד איתו, יכלו לעשות. זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר של העם האיראני לקחת בחזרה את מדינתו".

טראמפ הוסיף: "אנו שומעים שרבים מאנשי משמרות המהפכה, הצבא וכוחות ביטחון ומשטרה אחרים שלהם, אינם רוצים עוד להילחם ומבקשים מאיתנו חסינות. כפי שאמרתי אמש: "עכשיו הם יכולים לקבל חסינות, מאוחר יותר הם יקבלו רק מוות!". יש לקוות שמשמרות המהפכה והמשטרה יתמזגו בדרכי שלום עם הפטריוטים האיראנים, ויעבדו יחד כיחידה אחת כדי להחזיר למדינה את הגדולה המגיעה לה.

"תהליך זה אמור להתחיל בקרוב, שכן לא רק מותו של חמינאי אירע, אלא המדינה הושמדה ואף נמחקה במידה רבה בתוך יום אחד בלבד. ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו, ללא הפסקה, לאורך כל השבוע או ככל שיידרש כדי להשיג את המטרה שלנו – שלום ברחבי המזרח התיכון ולמעשה בעולם כולו!

"תודה על תשומת הלב לעניין זה. הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".