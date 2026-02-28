כיכר השבת
איראן משתוללת

דובאי תחת אש איראנית: הרוג ופצועים במתקפה על מלון ושדה התעופה בעיר

משרד התקשורת של דובאי מסר כי שריפה פרצה בבית המלון "בורג' אל-ערב" כתוצאה מפגיעת רסיס של כטב"ם איראני | המגדל  ניצב על אי מלאכותי סמוך לחופי האמירויות ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של דובאי | במקביל, רשות שדות התעופה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, אישרה כי ב"תקרית" בנמל התעופה זייד בעיר נהרג אזרח אסייתי ונפצעו עוד שבעה בני אדם (העולם הערבי)

ברקע התקיפות הישראליות והאמריקניות ברחבי הלילה, שכנותיה של הרפובליקה האיראנית סופגות מכות כואבות מנחת זרועה. משרד התקשורת של דובאי מסר כי שריפה פרצה בבית המלון "בורג' אל-ערב" כתוצאה מפגיעת רסיס של כטב"ם איראני. אין נפגעים.

המגדל המתנשא לגובה 321 מטרים וכולל 60 קומות, ניצב על אי מלאכותי סמוך לחופי האמירויות ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של דובאי.

במקביל, רשות שדות התעופה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, אישרה כי ב"תקרית" בנמל התעופה זייד בעיר נהרג אזרח אסייתי ונפצעו עוד שבעה בני אדם. לא נמסר מה מהות אותה "תקרית", אך ככל הנראה מדובר בפגיעה של טיל או כטב"ם מאיראן.

מוקדם יותר רשות שדות התעופה של דובאי מסרה כי ארבעה בני אדם נפצעו ב"תקרית" בנמל התעופה הבינלאומי של האמירות. נזק קל נגרם במקום, צוותי החירום הוזנקו לזירה. לא ברור אם מדובר בפגיעת טיל או כטב"ם מאיראן, אך אמש דווח כי מדובר בפגיעת כטב"ם.

