לקראת האיומים המתפתחים בזירה, מערכת הביטחון הישראלית יחד עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים ביצעו בהצלחה ניסוי דרמטי ומתקדם במערכת 'חץ', אשר שילב טכנולוגיות בינה מלאכותית חדשניות ומעבר לשיטות ייצור אוטומטיות כדי להבטיח את הגדלת מלאי המיירטים לשעת חירום (תקיפה והגנה)
חקירה משותפת של שוטרי תחנת בני ברק והיחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז תל אביב הובילה להגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד שני קטינים בני 16, שחשודים בפריצה כפולה לבניין עיריית בני ברק. זה מה שהם עשו במקום (חדשות, בארץ)
אם ובנה, תושבי השומרון, נכנסו בשוגג לעיר ג'נין בעקבות טעות בניווט במהלך נסיעה לכיוון עפולה. בתוך זמן קצר התגודדו סביב כלי הרכב עשרות פורעים פלסטינים, אשר החלו ליידות אבנים ולבנים, ניסו לעצור את המכונית פיזית ואף ניסו לפתוח את דלתותיה | תיעוד מפחיד. כך זה נגמר (בארץ)
הרב ברק שרגאי טען בספרו החדש והמהפכני 'נויו של עולם' כי בית המקדש לא עמד תחת כיפת הסלע אלא בדרום המתחם וקבור תחת האדמה | כעת, אנו מביאים את העימות המלא והמרתק: מצידו האחד, תגובתו הנוקבת ומלאת המקורות של הרב אלישע וולפסון, המגן בחריפות על המסורת ההיסטורית; ומצידו השני, תשובתו המנומקת של מחבר הספר, הרב ברק שרגאי, המשיב לכלל הטענות אחת לאחת | בואו לצלול אל תוך פולמוס מרתק הנוגע לנקודה הקדושה ביותר לעם ישראל (מגזין כיכר)
דווקא בגלל שאנחנו בעיצומו של בין הזמנים, החלטתי לעצור השבוע את סדרת סקירות הערים | בשני הטורים הקרובים לא נדבר על עיר מסוימת, נדבר עלינו - על הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות | השבוע נבין למה בין הזמנים עלול להטעות אותנו, ובשבוע הבא ננסה להבין איך דווקא אפשר להפוך אותו לאחד מכלי העבודה הטובים ביותר של משקיע | עושים לכם סדר (מגזין כיכר)
הצדעה לפועלם של מצילי החיים בדרום: למעלה מאלף משתתפים גדשו את יום הגיבוש המושקע שאורגן על ידי ארגון 'מד"א-הצלה דרום' | המשתתפים התפזרו בהוקרה למד"א לאחר יום גדוש בחוויות, מתקנים, ארוחה מפנקת ותוכנית אומנותית למשפחות | ראשי הארגון ונציגי מד"א הודו לנשות המתנדבים ולבני המשפחות על התמיכה במתנדבים המסורים לאורך כל השנה (בארץ)
צעירים נעצרו לאחר שתקפו ושדדו בעל עסק בחולון וגרמו נזק כבד למקום. התקרית האלימה החלה כאשר הנאשמים הגיעו יום קודם לכן למקום והשליכו חפצים לעבר הדלת, וכששבו למחרת ודרשו כסף – תקפו את בעל העסק | תיעוד סוער ופרטים (בארץ)
לקראת הסכם מול איראן? חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנתב"ג בתקופה האחרונה | המהלך נועד כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג | במהלך חודש אוגוסט צפויים לעבור בנמל התעופה יותר מ-2.6 מיליון נוסעים, כאשר בימים העמוסים ביותר צפויים לעבור בו למעלה מ-100 אלף נוסעים ביממה (מדיני, תעופה)
במבצע מורכב הועברו שניים מתוך 6 גורי האריות שנמצאו בשנה שעברה במסגרת המאבק בסחר לא חוקי בחיות בר למקלט לחתולים גדולים בדרום אפריקה | האריות, שני זכרים בשם "בן צור" ו"אורי", שהו עד כה בחי פארק מוצקין וכעת יוכלו לחיות את חייהם ברווחה במתחם גדול במקלט (בארץ)
בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב, זאת בעקבות פסיקת בג״צ שעצרה העברת כ-18 מיליון שקלים בוועדת הכספים | מדובר בהעברה תקציבית על סך 18 מיליון ש"ח שנועדה עבור תשלום לספקים ובהם חברת המחשוב המעניקה את השירות להנהלת בתי הדין הרבניים (בארץ)
שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)