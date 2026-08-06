כיכר השבת

בארץ

טלטלה חסרת תקדים

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5

הגנה חדשנית

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2

צעירים נתפסו

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4

כמעט לינץ'

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15

הוויכוח שקורע את עולם התרה

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34

טור כלכלי שבועי | מגזין כיכר

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1
ש

הצדעה לפועלם

אסף מגידו|מקודם

אלימות קשה

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10

לקראת הסכם?

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יש אפוטרופוס לאריות

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7

בשל פסיקת בג"ץ

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11

קיץ לוהט

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1

כיכר השבת
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