אזהרה: טפיל מסוכן בכנרת עלול לפגוע לכם בראייה - מה חשוב לדעת

משרד הבריאות פרסם אזהרה חשובה למתרחצים בכנרת, לאחר שבשבוע החולף אובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין המיוחסת לטפיל הנמצא במי האגם. הטפיל, הנקרא מיקרוספורידיום, עלול לגרום לדלקות בעיניים ואף לפגיעה בראייה.

על פי הדיווח הרשמי, שני החולים רחצו בכנרת בסוף חודש יוני ובתחילת חודש יולי. משרד הבריאות הדגיש כי אין סיכון בשתיית מי הכנרת וניתן להמשיך לרחוץ באגם, אך יש להיות ערניים לסימפטומים חריגים.

מהם הסימפטומים שצריך לשים לב אליהם?

משרד הבריאות מפרט כי במקרה בו אדם שהתרחץ בכנרת סובל מדלקת עיניים, אודם, כאבים או הרגשת "גוף זר" בעיניים, עליו לפנות בהקדם לרופא עיניים לאבחון וטיפול. חשוב לציין כי הסימפטומים מתפתחים בין שבוע לשלושה שבועות לאחר החשיפה למים.

האזהרה מגיעה בעיצומה של עונת הקיץ, כאשר אלפי משפחות חרדיות נוהרות לחופי הכנרת במהלך ימי בין הזמנים. רק בשבועות האחרונים דיווחנו על חילוץ דרמטי של משפחה חרדית שנסחפה בסירה ועל שלושה תלמידי ישיבה שחולצו לאחר שנסחפו בלב האגם.

הנחיות חשובות למתרחצים

למרות האזהרה, משרד הבריאות מדגיש שוב ושוב כי אין סיכון בשתיית מי הכנרת וניתן להמשיך לרחוץ באגם. עם זאת, מומלץ לשמור על היגיינת עיניים ולהימנע משפשוף עיניים במהלך הרחצה או מיד לאחריה.

במקרה של הופעת סימפטומים כלשהם - דלקת, אודם, כאב או תחושה של גוף זר בעין - יש לפנות מיד לרופא עיניים ולציין את העובדה שהייתה רחצה בכנרת. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים למנוע סיבוכים ופגיעה ארוכת טווח בראייה.