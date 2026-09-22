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צפו: נכנס בלי בושה לבניין המשרדים בתל אביב לפנות בוקר - וכך יוצא

כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו, הנאשם בהתפרצות לפנות בוקר למבנה משרדים ברחוב קרליבך וגניבת רכוש יקר ערך הכולל קורקינט ורמקול יוקרתי, זאת לאחר שחוקרי משטרת מרחב ירקון הצליחו להתחקות אחר עקבותיו ולאתרו (בארץ)

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| צילום: צילום: דוברות המשטרה

פרשת פריצה מטרידה שהתרחשה במרכז העסקים של תל אביב באה לסיומה המשפטי הבוקר (שלישי), עם הגשת כתב אישום רשמי ובקשה למעצר עד תום ההליכים לבית המשפט על ידי יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב.

האירוע המרכזי התרחש ב-30 באוגוסט 2026, לפנות בוקר, עת התקבל במשלט המשטרה דיווח דחוף אודות פריצה למבנה משרדים ברחוב קרליבך. על פי פרטי חקירת המשטרה וכתב האישום, החשוד ניצל את שעות הלילה המאוחרות שבהן המשרדים נטושים מאדם, חדר אל תוך הבניין באין מפריע, ורוקן את המקום מרכוש בשווי המוערך באלפי שקלים. בין השלל הרב שניטל מהמקום בלטו במיוחד קורקינט ורמקול יוקרתי שנלקחו מבעליהם החוקיים.

תיעוד וידאו ממצלמות האבטחה במקום, שמתפרסם בכתבה זו, מספק הצצה נדירה ומרתקת להתנהלותו של הפורץ תוך כדי ביצוע העבירה בזירה. בסרטון נראה החשוד כשהוא עוטה קסדת אופנוע לראשו במטרה לטשטש את זהותו, לבוש בחולצה שחורה, מכסות קצרים, נעליים בהירות, ועל גבו תרמיל גב עמוס ששימש אותו כנראה לאחסון חלק מהשלל. הוא נצפה כשהוא נע בזהירות בתוך המסדרונות ומתעסק עם הציוד, ובשלב מסוים נראה כשהוא נערך למנוסה מהירה מהבניין יחד עם הרכוש שגנב, כשהוא מתניע או מוליך את הקורקינט הגנוב אל מחוץ לדלתות.

מרגע קבלת הדיווח הראשוני, צוות החקירות המיומן של תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתח במערך פעולות חקירה סבוך ואינטנסיבי. החוקרים אספו ממצאים פיזיים, ניתחו ראיות פורנזיים מוקפדות וסקרו שעות על גבי שעות של חומרי אבטחה במטרה להרכיב את הפאזל ולזהות את הפורץ האלמוני. הודות לעבודה נחושה זו, הצליחו השוטרים לפענח את זהותו של החשוד. בהתאם לממצאים החד-משמעיים שעלו בתיק החקירה, הוציא בית המשפט צו מעצר משפטי נגדו, וזמן קצר לאחר מכן הוא אותר ונעצר לחקירה בידי שוטרי הסיור של התחנה.

הבוקר, כאמור, השלימה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב את כתיבת כתב האישום המלא, המייחס לו עבירות פליליות חמורות של התפרצות לבניין שאינו דירה וביצוע מעשה גניבה. לצד כתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה מפורשת למעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו, מתוך עמדה כי מדובר בדמות המהווה סיכון לשלום הציבור וכי קיים חשש ממשי להישנות מעשים דומים.
תל אביבגניבהפריצותמשטרת ישראלרחוב קרליבך

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