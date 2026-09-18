רותי רוסו, שפית, מרצה קולינרית, ומגישת טלוויזיה ישראלית, שיתפה בחשבון שלה ברשת החברתית X על סיפור שאירע לה בבית קפה תל אביבי, שם נחלצה להגנתו של חרדי מפני זעם של לקוח.

"אתמול צרחתי על מישהו בבית קפה. לא זוכרת את עצמי צועקת ככה על אדם זר", פתחה את הסיפור.

"לפני חודש הייתי בביקור בבית שמש. עיר חרדית ששמה החרדי הולך לפניה. התקבלתי כל כך יפה בדלתות וזרועות פתוחות. לא חושבת שלמישהו היה ספק מה שיוכי הפוליטי, הדתי, הגאוגרפי".

היא מספרת: "אחד מהאנשים שהכרתי שם הקים סטארט אפ, והוא רצה לספר לי עליו. קבענו להיפגש בת״א. הוא חרדי מן הסתם.

"הוא הגיע לפני לבית הקפה. לקוח שעמד שם התחיל לצעוק על בעלי הבית מה זה משגיח?? הבאתם משגיח?? המשיך לאתה לא שייך למחנה שלי (אני יודע לפי המראה שלך, הוא הסביר), וכשאמרתי לו, עדיין בנחמדות, מה אתה יודע עליו? הרי מעולם לא פגשת אותו או החלפת איתו מילה, אתה שופט ומאשים על חולצה מכופתרת וכיפה, הוא הסביר שביבי אשם.

רוסו מוסיפה, "עכשיו שמעו, ביבי אשם ואחראי על לא מעט דברים גרועים. אבל על החינוך של האדם האלים והיהיר הזה, שתקף והשפיל בחור זר בקפה תל אביבי, הוא לא אחראי.

"אני לא זוכרת מתי צעקתי ככה על מישהו. לא זוכרת מתי כעסתי והתביישתי ככה במקביל.

"אני גאה כל כך בעיר הליברלית והמכילה שלי, והרגשתי שהוא מנסה לפגוע בציבור אחד אבל למעשה פוגע עוד יותר בציבור שלו עצמו, מכתים את העיר, מכתים את אנשיה ומכתים אותי".