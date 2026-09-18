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"מכתים את העיר"

"לא זוכרת את עצמי צועקת ככה": השפית והידוענית צרחה בבית קפה, בגלל חרדי

אשת הקולינריה והעיתונאית רותי רוסו שיתפה על תקרית חריגה ומכוערת שאליה נקלעה בבית קפה תל אביבי, כאשר לקוח החל להשפיל ולצעוק על יזם חרדי עמו קבעה פגישה. רוסו יצאה להגנתו ולא נותרה חייבת (ברנז'ה)

14תגובות
(צילום מסך, מתוך ערוץ היוטיוב All•in)

רותי רוסו, שפית, מרצה קולינרית, ומגישת טלוויזיה ישראלית, שיתפה בחשבון שלה ברשת החברתית X על סיפור שאירע לה בבית קפה תל אביבי, שם נחלצה להגנתו של חרדי מפני זעם של לקוח.

"אתמול צרחתי על מישהו בבית קפה. לא זוכרת את עצמי צועקת ככה על אדם זר", פתחה את הסיפור.

"לפני חודש הייתי בביקור ב. עיר חרדית ששמה החרדי הולך לפניה. התקבלתי כל כך יפה בדלתות וזרועות פתוחות. לא חושבת שלמישהו היה ספק מה שיוכי הפוליטי, הדתי, הגאוגרפי".

היא מספרת: "אחד מהאנשים שהכרתי שם הקים סטארט אפ, והוא רצה לספר לי עליו. קבענו להיפגש בת״א. הוא חרדי מן הסתם.

"הוא הגיע לפני לבית הקפה. לקוח שעמד שם התחיל לצעוק על בעלי הבית מה זה משגיח?? הבאתם משגיח?? המשיך לאתה לא שייך למחנה שלי (אני יודע לפי המראה שלך, הוא הסביר), וכשאמרתי לו, עדיין בנחמדות, מה אתה יודע עליו? הרי מעולם לא פגשת אותו או החלפת איתו מילה, אתה שופט ומאשים על חולצה מכופתרת וכיפה, הוא הסביר ש אשם.

רוסו מוסיפה, "עכשיו שמעו, ביבי אשם ואחראי על לא מעט דברים גרועים. אבל על החינוך של האדם האלים והיהיר הזה, שתקף והשפיל בחור זר בקפה תל אביבי, הוא לא אחראי.

"אני לא זוכרת מתי צעקתי ככה על מישהו. לא זוכרת מתי כעסתי והתביישתי ככה במקביל.

"אני גאה כל כך בעיר הליברלית והמכילה שלי, והרגשתי שהוא מנסה לפגוע בציבור אחד אבל למעשה פוגע עוד יותר בציבור שלו עצמו, מכתים את העיר, מכתים את אנשיה ומכתים אותי".
בנימין נתניהוחרדיםבית שמשתל אביברותי רוסו

14 תגובות

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10
בסדר אז צעקת על אידיוט בבית קפה. למה צריך להמשיך להדהד את זה... חבל, עדיף להוקיע אותם בהתעלמות, הפרסום רק יעשה להם תיאבון לעוד.
רק לא ג ושס
טוב מאוד שפירסמה את זה ובפרט ששיתפה ית היחס השונה לטובה שקיבלה בבית שמש. קצת מודעות תביא רק טוב.
נועה
9
מה לחרדי ולבית קפה בתא עוד עם אישה מה זה לא ברור שזה לא הכי צנוע??אז בה הוא צריך לשמוח שניקו לו משמיים
מני
8
הכותרת מטעה
אני
הכותרת פרובוקטיבית בכוונה כדי לגרום לך ולי להיכנס לכתבה. זה נקרא קליקבייט.
עדר
וגם כדי להיות בכ"ז בצד השונא חרדים.
ורדית

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