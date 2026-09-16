ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו היום (רביעי) בטקס הנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית דוברי השפה הערבית, ביער ״לביא״ סמוך לצומת גולני.

״אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא ההגנה לישראל", פתח נתניהו את דבריו - ברקע הסערה סביב הסרט "נז"א".

נתניהו המשיך: "במתקפה הזאת מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל, לא רק כמבצעי פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות לומר על הצבא המוסרי ביותר בעולם, הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים".

לדבריו, "בלב המרחב הענקי הזה, שאין בו מידת חמלה, אין בו מידת קבלה. יש בו כל כך הרבה עוינות, כל כך הרבה קיצוניות, כל כך הרבה רדיפת האחר וחיסול האחר. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון. אני אומר את זה לגבי כל העדות, אבל רק לאחרונה נלחמנו בסווידא כדי להציל את אחינו הדרוזים משחיטה מוחלטת, ואנחנו שומרים עליהם גם היום".

בהמשך אמר: "ולגבי הקהילה הנוצרית - זה המקום היחיד - מדינת ישראל - שהקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. היחיד במזרח התיכון. בכל מקום אחר הם נרדפים, או מהגרים, או נשחטים. רק פה הם מוצאים את המקום, את הבית המשותף לכולנו. ואתם יודעים את זה, אבל העולם נסחף בשקר הגדול.

"ואם חוזרים על השקר הגדול פעם אחר פעם אחר פעם - השקר הזה הופך לאמת. ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה, בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים - אני מדבר ספציפית על השקר התורן, הנוצרים מגינים עלינו! כולם יחד״.