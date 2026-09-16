מאות מחפשים אחרי הנעדרת באזור ירושלים; חשש כבד לחייה

פאטמה א-רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61, שנעדרת מאז שעות הצהריים של יום ראשון האחרון מבלי שנוצר עמה קשר כלשהו. חשש כבד לשלומה, ומאות משתתפים בחיפושים אחריה באזור ירושלים.

באתר Ynet דווח היום (רביעי) כי בידי משטרת ישראל תיעוד חזותי המתעד אותה בעת יציאתה מביתה לפני היעלמותה. ככל שחולפות השעות ומתארך פרק הזמן שבו נותק הקשר, גובר החשש המיימי לחייה, כאשר במקביל נבדקים מספר כיוונים חקירתיים לרבות חשד כי ברקע האירוע עומד מניע פלילי.

במסגרת המאמצים לאיתורה, כוחות גדולים של משטרה לצד מאות מתנדבים – בהם תושבים רבים תושבי מזרח העיר שהצטרפו במהלך הלילה – ביצעו סריקות נרחבות וחריגות בשטחים פתוחים ובמוקדים שונים סביב ירושלים, בין היתר באזור מבשרת ציון ואבו גוש, בהתאם לאינדיקציות מבצעיות שעלו במהלך החקירה.

עוד דווח כי למרות פעילות הכוחות בשטח, הימשכות החיפושים עוררה זעם רב בקרב בני משפחתה של א-רג'בי, אשר הטיחו ביקורת חריפה וטענו כי המשטרה לא פעלה ברגישות הנדרשת ולא פתחה בחיפושים משמעותיים מיד עם קבלת הדיווח.

לדברי בנה, לוּ מדובר היה באישה יהודייה, המערכת הייתה מפעילה מסוקים ואת כלל הגורמים כבר בשעות הראשונות, ולכן המשפחה דורשת כעת באופן נחרץ לערב את שירות הביטחון הכללי בחקירה.

מנגד, מפקד תחנת שלם, סנ"צ שלום כהן, דחה באופן נחרץ את טענות המשפחה ושללו מכל וכל את הטענה שהטיפול הושפע ממוצאה של הנעדרת או התעכב. לדבריו, החקירה האינטנסיבית מתנהלת בכמה מישורים במקביל מרגע קבלת הדיווח ביום ראשון, ומדובר באחת מחקירות הנעדרים שבהן הושקעו מירב המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר הקיימים, ללא יוצא מן הכלל.