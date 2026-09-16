ברוך דיין האמת: ח"כ לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68

ברוך דיין האמת: חברת הכנסת לשעבר מ'ישראל ביתנו' אסתרינה טרטמן, הלכה היום (רביעי) לעולמה בגיל 68.

טרטמן נולדה בנובמבר 1957 בירושלים למשפחה דתית ירושלמית ותיקה. בילדותה למדה בבית יעקב, ובגיל 15 עברה לקיבוץ חפץ חיים.

בשנת 1999 נכנסה טרטמן לפוליטיקה והתמודדה בבחירות לכנסת ה-15 מטעם מפלגת 'ישראל ביתנו'. בבחירות לכנסת ה-16 הוצבה ברשימה המשותפת של האיחוד הלאומי וישראל ביתנו, ונכנסה לכנסת לקראת סוף כהונתה בעקבות התפטרותו של מיכאל נודלמן. בבחירות לכנסת ה-17 נבחרה במקום החמישי ברשימת ישראל ביתנו.

במהלך כהונתה שימשה יו"ר סיעת המפלגה, הייתה חברה בוועדת הכנסת ובוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואף שימשה תקופה כממלאת מקום יו"ר הוועדה. בנוסף הייתה חברה בוועדת החוץ והביטחון. לצד זאת, היא קידמה יחד עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאור תיקון לחוק חינוך ממלכתי, שנועד לאפשר הקמת מוסדות 'חינוך ממלכתי משלב'.

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טרטמן הייתה חברת כנסת בין השנים 2006 עד 2009, וגם שימשה כקצינת העיר במילואים של מטה בנימין וגבעת זאב.