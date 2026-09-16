 דלג לתוכן הראשי
ליברמן ספד לה

ברוך דיין האמת: ח"כ לשעבר אסתרינה טרטמן הלכה לעולמה בגיל 68

חברת הכנסת לשעבר מישראל ביתנו הלכה לעולמה היום • שירתה בצה"ל כקצינת העיר ירושלים והיתה חברת כנסת בין 2006-2009 | ליברמן: 'הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית' (בארץ)

3תגובות
(צילום: Orel Cohen/FLASH90)

ברוך דיין האמת: חברת הכנסת לשעבר מ'ישראל ביתנו' אסתרינה טרטמן, הלכה היום (רביעי) לעולמה בגיל 68.

טרטמן נולדה בנובמבר 1957 בירושלים למשפחה דתית ירושלמית ותיקה. בילדותה למדה בבית יעקב, ובגיל 15 עברה לקיבוץ חפץ חיים.

בשנת 1999 נכנסה טרטמן לפוליטיקה והתמודדה בבחירות לכנסת ה-15 מטעם מפלגת 'ישראל ביתנו'. בבחירות לכנסת ה-16 הוצבה ברשימה המשותפת של האיחוד הלאומי וישראל ביתנו, ונכנסה לכנסת לקראת סוף כהונתה בעקבות התפטרותו של מיכאל נודלמן. בבחירות לכנסת ה-17 נבחרה במקום החמישי ברשימת ישראל ביתנו.

במהלך כהונתה שימשה יו"ר סיעת המפלגה, הייתה חברה בוועדת הכנסת ובוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואף שימשה תקופה כממלאת מקום יו"ר הוועדה. בנוסף הייתה חברה בוועדת החוץ והביטחון. לצד זאת, היא קידמה יחד עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאור תיקון לחוק חינוך ממלכתי, שנועד לאפשר הקמת מוסדות 'חינוך ממלכתי משלב'.

טרטמן הייתה חברת כנסת בין השנים 2006 עד 2009, וגם שימשה כקצינת העיר במילואים של מטה בנימין וגבעת זאב.

ליברמן בכנס בחירות הערב (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן נפרד ממנה: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתה בטרם עת של ח״כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז״ל. אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומיי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך".

הלוויתה תצא היום בשעה 16:00 מבית ההספד 'קהילת ירושלים' בהר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.
דיין האמתברוך דיין האמתישראל ביתנואסתרינה טרטמן

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
יוני
2
שייתבייש לו ליברמן השליך אותה החוצה ללא רחמים
עלאק ספד
1
אביה צדיק נסתר ממעלה אדומים. היה מרפא אנשים בדרך מיוחדת
מישהו

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר