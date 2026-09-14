בציוץ פומבי שפרסם היום (שני, צום גדליה) בשעת צהרים, התייחס דובר צה"ל אפי דפרין לסרט "נזק אגבי" העוסק בפעילות צה"ל במהלך המלחמה בשנים האחרונות, ושמעורר סערה רבה בישראל.

"הסרט ״נז״א״ עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה״ל ולמשרתיו. הטענות המוצגות בפרומו אינן נכונות, וחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח", כתב דובר צה"ל.

"חשוב לי להדגיש, צה״ל הוא צבא ערכי, הפועל בהתאם לדין הבין-לאומי ועל פי ערכים ואמות מידה מקצועיות מחייבות. כך פעלנו לאורך שלוש השנים האחרונות וכך נמשיך לפעול, גם בתנאי הלחימה המורכבים ביותר".

דפרין הוסיף כי "כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה״ל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. הדיון הציבורי סביב הסרט ראוי שיתנהל על בסיס עובדות - לא על בסיס מצגי שווא והכפשות שקריות".

הוא חתם: "מאז השבעה באוקטובר צה״ל פועל ללא הרף להגנת המדינה ואזרחיה. אני יחד עם כל מפקדי צה״ל עומד באופן מלא מאחורי חיילי צה״ל, מפקדיו ומשרתיו, ודוחה בשאט נפש את ההכפשות המופרכות נגדם. מי שהקריבו והגנו, ועודם מגנים על המדינה - ראוי שיקבלו גיבוי והגנה חזרה".

נז"א הוא סרט תיעודי בהפקה בריטית, בבימויים של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שהוכרז אתמול כזוכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונצירה.

הסרט מתאר את המערכות העומדות מאחורי "ההרג הנרחב" של אזרחים פלסטינים ברצועת עזה על ידי ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל, ומביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי, שנובע לטענתם מדה-הומניזציה של הפלסטינים.

אתמול טען הליכוד כי אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי אייזנקוט שמשמש גם כיו״ר איגוד הבמאיות והבמאים, הגן על יוצרי הסרט לאחר זכייתו בפרס הבינלאומי. איגוד הבמאיות והבמאים תחת ראשותו של אליה הוציא הודעת תמיכה של האיגוד ביובל אברהם ורחל שור, לאחר פרסום הזכייה על סרטם האנטישמי החדש, בדיוק כפי שעשו רק לפני שנה וחצי עם סרט התעמולה הפרו פלסטיני ״אין ארץ אחרת״.

ממפלגת הליכוד נמסר כי מדובר ב"שני סרטים שנועדו להכפיש את חיילי צה״ל הגיבורים, להעליל עליהם עלילות דם ולצייר אותם כפושעי מלחמה. שריונו של אלירן בהרכב הרשימה של איזנקוט מוכיח שחברי הרשימה כוללים לא רק אנשי שמאל, אלא גם שמאל קיצוני והזוי", טענו במפלגה.

גדי איזנקוט הגיב לסרט: "לוחמי ומפקדי צה״ל מנהלים כבר כמעט שלוש שנים מלחמה צודקת וקשה מאין כמותה, מול אויב אכזר שטבח, אנס וחטף ילדים, נשים וגברים בבוקר השבעה באוקטובר. הבחירה של יוצרים ישראלים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד-צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית- היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה. ביקורת היא לגיטימית בחברה דמוקרטית, אך יש מרחק תהומי בינה לבין הכפשת שמם של חיילינו כדי לקצור תשואות בפסטיבלים בחו״ל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ תקף היום את איזנקוט אחרי תגובתו: "‏גדי, קל לדבר על הגיס החמישי שיצר את הסרט, יותר קשה לדבר על חבר מפלגתך ועל שותפיך העתידיים לממשלה, שמול תמיכתם אתה ממלא את פיך מים. ‏אסור לתת לזה לקרות! ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן מסוכנת לישראל".