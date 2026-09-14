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תיעוד: היה על הכוונת של הצלף והתפילה הצילה אותו - והסערה סביב "נז"א"

לפיד מנצל את דיוני התקציב לסיבוב פוליטי על החרדים • סערת הסרט "נז"א": בצבא ובממשלה מגיבים בחריפות • כתב אישום חמור: הרעיל צנצנות גרבר ופגע בתינוקות • דרמה בים האדום: החות'ים כבשו נמל ואיים אסטרטגיים • 7 שנות מאסר למתעללת מ"הגן השקוף" • דרמה בשוודיה: ניצחון דחוק לשמאל בסיוע קולות המהגרים • והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתצה"לאיראןיאיר לפידשוודיהיוסי סרגובסקיהיום בכיכרהחות'יםנז"א

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