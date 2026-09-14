נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל אתמול (ראשון) דיווח שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו גורמים סיניים סייעו לאיראן להשיג תמונות לווין של בסיס אמריקני בירדן לפני מתקפה שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקנים ביולי האחרון.

הדיווח, שהתבסס על גורמים אמריקניים לא מזוהים, ציין כי המקורות סירבו לזהות את הישויות שסיפקו את התמונות ולא טענו למעורבות ישירה של ממשלת סין. עם זאת, הפרסום עורר גל תגובות דיפלומטיות.

היום (שני) הגיבה בייג'ינג לטענות באופן רשמי. דובר משרד החוץ הסיני גואו ג'יאקון אמר בתדרוך לכתבים כי "אנו מתנגדים בתוקף לחשדות והאשמות בלתי מבוססות שנעשות ללא ראיות". הדובר הוסיף כי מדינתו מילאה באופן עקבי וקפדני את מחויבויותיה הבינלאומיות.

כשנשאל טראמפ במטוס הנשיאותי אם יעלה את הנושא בפגישתו המתוכננת עם נשיא סין שי ג'ינפינג, השווה בין פעולות המודיעין של שתי המדינות. "הם בבסיס עושים מה שאנחנו עושים", אמר טראמפ. "כשאומרים שסין מרגלת אחרינו, אני אומר שאתם צודקים ואנחנו מרגלים אחריהם גם כן".

טראמפ חזר על עמדתו כי יש לו יחסים טובים עם מנהיג סין ואמר כי "אני חושב שהוא התנהג די טוב, ואנחנו מתנהגים די טוב". המנהיגים צפויים להיפגש בארצות הברית ב-24 בספטמבר 2026, אך בייג'ינג טרם אישרה זאת רשמית.

מאז פרוץ המלחמה של ארצות הברית וישראל מול איראן בסוף פברואר נהרגו לפחות 18 אנשי שירות אמריקנים. המתיחות בין וושינגטון לבייג'ינג בנושא איראן ממשיכה להיות נושא רגיש ביחסים בין שתי המעצמות.

כידוע, סין שומרת על קשרים כלכליים ודיפלומטיים עם איראן, אך על פי דיווחים קודמים, בייג'ינג נמנעת מלספק למשטר בטהרן מערכות נשק מתקדמות מחשש לסנקציות אמריקניות ולפגיעה ביציבות האזורית.