"העליבה" את המנהיג: העונש האכזרי לבלוגרית האיראנית האמיצה

מרזיאח "סוודה" אברהמי שמסבאדי, בלוגרית בת 33 מעיר הנמל האיראנית הדרומית בנדר עבאס, שנעצרה על ידי כוחות הביטחון כבר בחודש מרץ האחרון, נידונה לעונש מוות על ידי בית הדין המקומי. כך דווח באיראן אינטרנשיונל.

על פי מידע מהימן שהגיע לידי ארגוני זכויות אדם וגורמי מעקב בינלאומיים, הרשעתה של הבלוגרית נקבעה במסגרת דיונים שהתנהלו בסניף 3 של בית המשפט, תחת סל אישומים רחב ודרמטי הכולל בין היתר פגיעה מכוונת בכבודו של המנהיג העליון של איראן, ביצוע פעילות תעמולתית ענפה נגד הביטחון הלאומי של הרפובליקה האיסלאמית, קיום פעילות מודיעינית וביטחונית לכאורה בשמם של ממשלות וגורמים עוינים, וכן לקיחת ומשלוח צילומים ותיעודים שונים לגופי תקשורת פרטיים המשדרים ופועלים מחוץ לגבולות המדינה.

ב-23 בפברואר, זמן קצר לפני מעצרה ובטרם נעלמו עקבותיה, פרסמה אברהמי שמסבאדי את מה שהתברר כפוסט האחרון שלה ברשת החברתית אינסטגרם. המסר הדרמטי הופנה אל קהל העוקבים שלה, שמנה באותה עת כ-10,000 איש ברשת.

היא כתבה: "אם יום אחד אני אעזוב את העולם הזה, תדעו רק דבר אחד – בחרתי בדרך שהאמנתי בה". לצד זאת, היא צירפה כיתוב בוטה ונוקב במיוחד שבו הצהירה "או שאני אמות, או ה***** האלה", כשהיא מלווה את דבריה בתמונה סמלית של יונה וורד אדום.

מעבר לגזר הדין הקיצוני והחמור, בית המשפט לא הסתפק בכך והטיל עליה שורה של עונשים מצטברים נוספים - הכוללים תקופות מאסר בפועל הנעות בין שנתיים לחמש שנים, איסור מוחלט על גישה ושימוש בשירותים ממשלתיים שונים, וצו רשמי המורה על חילוט מלא של כל רכושה ונכסיה.

על פי הדיווח, עורך דינה של הבלוגרית עודכן רשמית על דבר מתן גזר הדין הקשה כבר ב-23 באוגוסט, מבלי שניתנה להם אפשרות ממשית להגיב או לערער בזמן אמת בתנאים הוגנים.

תקופת מעצרה המוקדמת של אברהמי שמסבאדי לוותה בהחמרה דרסטית וקשה בתנאי הכליאה שלה, שנועדה לדברי פעילים להפעיל עליה לחץ פסיכולוגי ופיזי כבד. לפי הדיווח, היא הוחזקה במשך 20 יום תמימים בתנאי בידוד מוחלט ומנותק מכל קשר עם העולם החיצון, ונאלצה להתמודד עם לחצים קשים ואינטנסיביים במהלך חדרי החקירות של גופי הביטחון. כל אותה העת, בני משפחתה המודאגים לא קיבלו מהרשויות שום מידע רשמי או אמין אודות מקום הימצאה המדויק, מצבה הבריאותי, או תנאי החזקתה באותם ימים קשים. פסק הדין עצמו הוצא לבסוף תחת ידיו של שופט שנוי במחלוקת במערכת המשפט, בין היתר בשל היקף התיקים וההחלטות הגבוה שמנפיק.