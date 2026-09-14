מזעזע: גבר ואישה התיישבו על פסי הרכבת במנהטן - ונהרגו במקום

צעיר בן 24 מסאיירוויל שבאבסני ניו ג'רזי וצעירה בת 24 מדייטון שבאבסני ניו יורק נדרסו למוות על ידי רכבת תחתית במנהטן.

האירוע התרחש מוקדם ביום ראשון סמוך לשעה 3:15 לפנות בוקר בתחנת הרחוב ספרינג בדאון טאון מנהטן.

השניים תועדו במצלמות כשהם יושבים בשלווה על הפסים מול רכבת מספר 4 דרומה שהגיחה לעברם ופגעה בהם אנושות.

רשויות האכיפה מסרו כי אין שום אינדיקציה לכך שהשניים נפלו או דחפו אל הפסים, וכי החוקרים בודקים האם הם שתו אלכוהול קודם לכן. שמותיהם טרם פורסמו עד להודעת משפחותיהם.