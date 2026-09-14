 דלג לתוכן הראשי
האירוע תועד 

מזעזע: גבר ואישה התיישבו על פסי הרכבת במנהטן - ונהרגו במקום

אירוע חריג ומזעזע התרחש אתמול כאשר גבר ואישה התיישבו מסיבה שאינה ברורה על פסי הרכבת של הסבוואי הניו יורקי במנהטן ונהרגו מרכבת חולפת | האירוע תועד בטלפון של עובר אורח | קטע מצונזר (בעולם) 

האירוע החריג בניו יורק (מצונזר)
האירוע החריג בניו יורק (מצונזר) (צילום: לפי סעיף 27א)

צעיר בן 24 מסאיירוויל שבאבסני ניו ג'רזי וצעירה בת 24 מדייטון שבאבסני ניו יורק נדרסו למוות על ידי רכבת תחתית במנהטן.

האירוע התרחש מוקדם ביום ראשון סמוך לשעה 3:15 לפנות בוקר בתחנת הרחוב ספרינג בדאון טאון מנהטן.

השניים תועדו במצלמות כשהם יושבים בשלווה על הפסים מול רכבת מספר 4 דרומה שהגיחה לעברם ופגעה בהם אנושות.

רשויות האכיפה מסרו כי אין שום אינדיקציה לכך שהשניים נפלו או דחפו אל הפסים, וכי החוקרים בודקים האם הם שתו אלכוהול קודם לכן. שמותיהם טרם פורסמו עד להודעת משפחותיהם.
ניו יורקרכבת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר