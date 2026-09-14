לפי רוב מוחלט של התחזיות: האישה הזאת בדרך להפוך לנשיאת צרפת

מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת מארין לה פן מסתמנת כמי שנמצאת במסלול מבטיח בדרך לבחירתה לנשיאה, כאשר סקר חדש שפורסם ביום שני מעלה כי היא שומרת על הובלתה במרוץ לקראת שנת 2027.

במקביל, מועמד השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מילאנשון מתברג במקום השני ברוב התרחישים שנבדקו, נתון המשקף את הקוטביות הגוברת בקרב הבוחרים עם תום עידן עמנואל מקרון.

הסקר, שבוצע על ידי חברת Toluna Harris Interactive בין התאריכים 8 בספטמבר ל-10 בספטמבר 2026, מראה כי לה פן צפויה לזכות בטווח שבין 33% ל-36% מקולות הבוחרים בסיבוב הראשון בהתאם לתרחישים השונים. מלאנשון, מועמד מפלגת "צרפת הבלתי נכנעת", צפוי להעפיל לסיבוב השני בלפחות שלושה מתוך חמישה תרחישים שנבחנו, ואף הגיע לשוויון במקום השני בתרחיש רביעי, אם כי לה פן צפויה לגבור עליו בקלות בסיבוב השני.

מבין יתר המתמודדים, ראש הממשלה לשעבר מטעם מקרון, אדואר פיליפ, הוא המועמד היחיד ממרכז-ימין שמצליח להקדים את מילאנשון באחד התרחישים ולהגיע עמו לשוויון בתרחיש נוסף, בעוד יתר המועמדים נותרים מאחור בכלל התרחישים שנבדקו. סיום כהונתו השנייה והאחרונה של הנשיא המכהן עמנואל מקרון מותיר אחריו מרכז פוליטי מוחלש וכלכלה חלשה, נתונים המייצרים קרקע פורייה לצמיחתן של מפלגות קו קשוח כדוגמת השמאל הקיצוני ומפלגת האיחוד הלאומי של לה פן.

מלאנשון כבר התמודד על התפקיד בשנים 2012, 2017 ו-2022 אך מעולם לא הצליח לצלוח את הסיבוב הראשון, בעוד לה פן התמודדה באותן מערכות בחירות ואף העפילה לסיבוב השני ב-2017 וב-2022, שבהן הפסידה למקרון.

בהתאם לשיטת הבחירות בצרפת, שני המתמודדים עם התוצאות הגבוהות ביותר מעפילים לסיבוב שני "ראש בראש". כאמור, בשלב זה נראה כי לה-פן מול מלנשון בסיבוב שני הוא התרחיש הסביר ביותר.

הבשורה הטובה היא שהמרכז והימין צפויים לפי הסקרים לעמוד מאחורי לה-פן כדי ליצור גוש חוסם לאיש השמאל הקיצוני, האנטישמי ז'אן לוק מלנשון.