צורב, יורק עשן ומבריח פילים: הפתרון לבעיה הכי קטלנית בהודו 

החקלאים בצפון מזרח הודו מצאו דרך מפתיעה להתמודד עם אחת הבעיות הקשות באזור: עדרי פילים שמגיעים לשדות, משמידים יבולים ולעיתים אף נכנסים לתוך כפרים. במקום להסתמך רק על גדרות חשמליות או אמצעים יקרים, נעשה שימוש בפלפל חריף במיוחד שמסוגל לגרום גם לבני אדם לתחושת צריבה קשה.

מדובר ב"בהוט ג'ולוקיה", המכונה גם "פלפל רפאים", זן שמקורו באזור אסאם ונחשב במשך שנים לאחד הפלפלים החריפים בעולם. בשנת 2007 הוא אף הוכרז כפלפל החריף בעולם, עם חריפות של יותר ממיליון יחידות בסולם סקוביל, אף שבהמשך איבד את המקום הראשון לפלפלים חריפים עוד יותר.

"פלפל רפאים" (בהוט ג'ולוקיה) ( צילום: שאטרסטוק )

הסיבה שהפלפל הפך לכלי במאבק מול הפילים אינה רק החריפות שלו. באסאם התברר כי הריח והעשן שנוצרים מהפלפל החריף עלולים להרתיע את הפילים ולגרום להם להתרחק. לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה דני שפיץ | 13:19 בפרויקטים שנועדו לצמצם את העימות בין בני אדם לפילים נעשה שימוש בגדרות חבל שנמרחו בתערובת המכילה פלפל חריף, ובמקרים אחרים נעשה שימוש בעשן שנוצר משריפת פלפלים מיובשים. הפתרון נולד על רקע בעיה ממשית. באזורים שונים באסאם פילים נודדים דרך אזורים שבהם נמצאים שדות וכפרים, וכאשר הם מחפשים מזון הם עלולים לגרום נזק כבד ליבולים ולמבנים. מחקרים שנערכו באזור מצאו כי גדרות פלפל היו בין האמצעים שהצליחו להפחית פגיעה ביבולים, אם כי יעילותם תלויה באופן השימוש ובתנאים בשטח.

אמצעי הפחתה ננקטים כדי למנוע התנגשויות בין פילים לרכבות בהודו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:23 אמצעי הפחתה ננקטים כדי למנוע התנגשויות בין פילים לרכבות בהודו ( צילום: רשתות חברתיות )

הפלפל החריף זכה עם השנים לשימושים נוספים. בגלל ריכוז הקפסאיצין הגבוה שבו, החומר שאחראי לתחושת החריפות, הוא שימש גם לפיתוח אמצעי ריסוס ורימוני עשן שנועדו לפיזור הפרות סדר. כבר לפני יותר מעשור דווח כי הצבא ההודי בחן והשתמש בחומר המבוסס על הפלפל כאמצעי שאינו קטלני.