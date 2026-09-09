אישה הודית המתגוררת בארצות הברית הופתעה לגלות שאחיה התעורר בבוקר וגילה כי אלמונים גנבו במהלך הלילה את כל ארבעת הגלגלים ממכוניתו, שהייתה חונה בחניון. האישה תיעדה את הרכב כשהוא נותר ללא גלגלים ושיתפה את המקרה ברשתות החברתיות.

לדבריה, האירוע ניפץ עבורה תפיסה מוקדמת על החיים בארצות הברית. "חשבתי שאין כאן פשיעה", אמרה בסרטון, כשהיא מציגה את המכונית שנותרה במקומה לאחר שהגנבים הסירו ממנה את ארבעת הגלגלים.

ליד הרכב נמצא גם פתק שבו נטען כי לפחות שלוש מכוניות הושחתו בשטח מתחם בשם "Crystal House" במהלך סוף השבוע, וכי משלוש מכוניות לפחות נגנבו גלגלים. בפתק נכתב כי לא ניתן יהיה למנוע מקרים נוספים אם הנהלת המתחם לא תטפל ברצינות בפשיעה בחניון.

התיעוד זכה לתגובות רבות ברשת, וחלק מהגולשים המליצו לבעלי מכוניות להשתמש במנעולים ייעודיים לגלגלים ובמצלמות אבטחה. אחרים הגיבו בהומור למראה המכונית שנותרה ללא גלגליה.

עם זאת, לפי אתר NDTV, לא פורסמו עד כה דו"ח משטרתי או הודעה רשמית של הרשויות המאמתים את פרטי המקרה, וגם מיקומו המדויק של אירוע הגניבה לא נמסר.