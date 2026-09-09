עימות דיפלומטי חריג ודרמטי התרחש אתמול (שלישי) בפורום ביטחוני בסיאול כאשר שר ההגנה הפיליפיני קיבל פתק מגורם סיני, החליט להקריא אותו בקול רם לכל הנוכחים ופירק את עמדת בייג'ינג נקודה אחר נקודה מול הקהל ההמום.

​האירוע התרחש בדיאלוג ההגנה של סיאול, כאשר השר גילברטו טאודורו ג'וניור עסק באתגרים הימיים של ארצו ובחשיבות שמירת אמנת האו"ם לחוק הים.

נספח צבאי של שגרירות סין העביר פתק לצוות הארוע שנועד לכאורה לאיים על השר, והוא נמסר ישירות לידיו של השר על הבמה בזמן הנאום.

​השר עצר את דבריו, בחן את המסמך ושאל האם אפשר לקרוא אותו לפני שהקריא את תוכנו במלואו לקהל הרחב.

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הפתק כלל את עמדת סין לפיה פסק הדין משנת 2016 בנושא ים סין הדרומי מפר את המשפט הבינלאומי ואינו חוקי, מה שעורר תגובה חריפה ומיידית מצד השר.

​"לסין אין בכלל עמדה", הגיב השר לעיני המשתתפים, והמשיך לתקוף את ההתנהלות הסינית: "אתם אומרים שהאמנה שאתם עצמכם חתמתם עליה מפרה את המשפט הבינלאומי? תגידו את זה, כי אתם לא רוצים להיות כפופים ל-UNCLOS".

כאשר הקריא את המשפט לפיו סין אינה מקבלת ואינה מכירה בפסק הדין, ענה באופן עוקצני כי "ברור, כי הפסדתם".

​השר הוסיף כי מדובר בזלזול במשפט הבינלאומי ובחוסר נימוס בסיסי כלפי המארחת קוריאה הדרומית וכלפי הנוכחים באולם. "אולי מה שסין צריכה זה קודם כל התנהגות בסיסית והגינות", אמר והוסיף בפיליפינית: "תהיו קצת יותר מנומסים. תתביישו קצת".

​בנוסף, השר הגדיר את המצב ככפייה אמיתית ובריונות, והודיע שישמור את הפתק כמזכרת למה שהגדיר כחוסר הייאוש של סין מול קהל חופשי.

"תודה רבה למי שמסר לי את הנייר הזה. עשיתם שירות גדול למדינתכם... אני מקווה שלא תישלחו למחנה עבודה בגלל זה", סיים את דבריו לקול מחיאות הכפיים של הנוכחים.

​הסרטון מהאירוע הפך לוויראלי במהירות ביפן, בפיליפינים ובמדינות נוספות באסיה, והצית דיונים רבים ברשתות החברתיות. משרד החוץ הפיליפיני הביע כבוד להערותיו של השר, בעוד שסין טרם פרסמה תגובה רשמית לאירוע המביך שהתרחש על הבמה הבינלאומית.