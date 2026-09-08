מגישת הטלוויזיה ואושיית הרשת המצרית שרה חליפה נידונה למוות בתלייה, לאחר שהורשעה במעורבות בפרשת ענק של ייצור וסחר בסמים סינתטיים.

חליפה, בעלת קליניקת יופי ומגישת טלוויזיה לשעבר המחזיקה ביותר מ־2.5 מיליון עוקבים באינסטגרם, נעצרה בקהיר באפריל 2025. בעבר הופיעה במספר ערוצי טלוויזיה במצרים ואף הגישה את תוכנית הפשע "משימה בלתי אפשרית".

על פי הדיווחים במצרים, חליפה היא אחת מ־12 נאשמים שנידונו למוות בפרשה, שבה הועמדו לדין בסך הכול 28 בני אדם. תשעה נאשמים נוספים נידונו למאסר עולם ושבעה זוכו.

התביעה טענה כי חברי הקבוצה הפעילו מערך מאורגן לייצור ולהפצת סמים סינתטיים: חלקם עסקו בייבוא חומרי הגלם, ואחרים בייצור ובהפצה. במסגרת החקירה נתפסו יותר מ־750 קילוגרמים של סמים סינתטיים וחומרי גלם, והנאשמים הואשמו גם בהחזקת כלי נשק ותחמושת ללא רישיון.

על פי הדיווחים, התיק התבסס בין היתר על עדויותיהם של 20 עדים ועל ראיות דיגיטליות וטכניות, ובהן הודעות, תמונות וסרטונים שלטענת התביעה תיעדו את הפעילות הפלילית. הרשויות הורו גם להטיל הגבלות על נכסיהם וחשבונות הבנק של הנאשמים.