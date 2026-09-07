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טרגדיה ברוסיה

לעיני המצלמה: כך נראה הרגע בו השלג התנתק מההר - והרג 11 מטפסים 

מפולת שלגים קטלנית התרחשה ביום ראשון בהרי הקווקז, כאשר צלע מושלג של הר התנתק ממקומו ונפל אל העמק | לפחות 11 בני אדם מתו בתקרית החריגה | מטייל אחד תיעד הכל (בעולם) 

לפחות 11 בני אדם נהרגו ושישה נוספים נפצעו לאחר שמפולת שלג פגעה בקבוצת מטפסים באזור קברדינו-בלקריה בצפון הקווקז ב, כך מסרו שירותי החירום המקומיים.

המפולת התרחשה ביום ראשון בסביבות השעה 17:00 לפי השעון המקומי בהר מיז'ירגי, מהפסגות הגבוהות ביותר באזור, ופגעה בקבוצה של 33 מטפסים שהיו במקום.

נכון לשעה 09:00 בבוקר יום שני, 10 מטפסים הצליחו לרדת מההר בכוחות עצמם, בעוד שגורלם של שישה מטפסים נוספים אינו ידוע.יותר מ-50 מחלצים משתתפים במבצע החיפוש וההצלה, אך המאמצים נתקלים בקשיים רבים בשל תנאי השטח המורכבים והסיכון הגבוה להתרחשות מפולות נוספות.
רוסיהמפולת שלגים

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