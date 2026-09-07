טרגדיה ברוסיה לעיני המצלמה: כך נראה הרגע בו השלג התנתק מההר - והרג 11 מטפסים מפולת שלגים קטלנית התרחשה ביום ראשון בהרי הקווקז, כאשר צלע מושלג של הר התנתק ממקומו ונפל אל העמק | לפחות 11 בני אדם מתו בתקרית החריגה | מטייל אחד תיעד הכל (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 10:36