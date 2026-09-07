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המוכר נמס

הלקוח הכריש: אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח 

במשך שנים מוכרי הגלידה הטורקיים הפכו את מסירת הגביע למופע משעשע, כשהם שולפים אותו שוב ושוב מידי הלקוח. הפעם הלקוח החליט להפוך את המשחק – והשאיר את המוכר בלי מילים (חדשות בעולם)

הלקוח הכריש : אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח (צילום: רשתות חברתיות )

סרטון משעשע שפורסם ברשת הפך לוויראלי, לאחר שלקוח החליט להחזיר למוכר הגלידה הטורקי באותו מטבע – ולהשתמש נגדו בטריק משלו.

מי שנתקל במוכר גלידה טורקי מכיר היטב את השיטה: המוכר מניח כדור גלידה בגביע, מחבר אותו למוט מתכת ארוך, וכאשר הלקוח מושיט את ידו כדי לקחת את הגביע, המוכר מושך אותו ברגע האחרון. הוא מסובב את המוט, מעביר את הגביע מיד ליד ולעיתים אף גורם ללקוח לנסות שוב ושוב עד שהוא מצליח סוף סוף לקבל את הגלידה.

אבל בסרטון הזה התרחש תרחיש הפוך לחלוטין.

כאשר המוכר הושיט ללקוח את גביע הגלידה באמצעות המוט, הלקוח הצליח לשלוף את הגביע, ובמקום להחזיר אותו, פשוט אכל אותו.

הלקוח הכריש : אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח
הלקוח הכריש : אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח (צילום: רשתות חברתיות )

המוכר לא ויתר. הוא הכין גביע נוסף וניסה שוב את אותו הטריק, כשהוא מצפה שהלקוח ינסה לחטוף את הגביע. אלא שהלקוח כבר הבין את המשחק. גם הפעם הוא הצליח לקחת את הגביע, אכל את הגביע והשאיר את המוכר מופתע.

ואז הגיע הניסיון השלישי.

שוב הושיט המוכר גביע באמצעות המוט, ושוב הלקוח הצליח להפוך את המהלך לטובתו. לאחר שלושה ניסיונות, המוכר נראה כשהוא מוותר על המשחק ומוסר ללקוח את הגלידה.

התגובות ברשת לא איחרו להגיע. גולשים רבים צחקו מהעובדה שהלקוח הצליח, לפחות הפעם, "לנצח" את מוכר הגלידה במשחק שהוא עצמו המציא.
טורקיהגלידהשוקרץ ברשתלקוח
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