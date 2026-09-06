נדבק לכסא: נוסע שהשתולל במטוס למד את הלקח בדרך הקשה

נוסע בטיסת אמריקן איירליינס נקשר למושבו באמצעות סרט דביק ואזיקונים לאחר שלפי עדי ראייה השתולל במהלך הטיסה, צעק קללות גזעניות ותקף נוסע שישב לצדו. התקרית אילצה את המטוס, שהיה בדרכו מדאלאס לניוארק, לבצע נחיתה לא מתוכננת בבולטימור.

לפי הדיווח, המהומה החלה כשעתיים לאחר ההמראה. עד ראייה, קצין אכיפת חוק בדימוס חואן מחיה, סיפר כי האירוע עבר "משקט לצעקות וכאוס" בתוך רגע.

לדבריו, כשהסתובב הבחין בנוסע כשידיו סביב צווארו של האיש שישב לצדו והוא תוקף אותו. נוסעת שניסתה להתערב נדחפה, ושלושה נוסעים נוספים הצטרפו כדי להשתלט על האיש.

הדיילים מסרו לנוסעים סרט דביק ואזיקונים, וביחד הם קשרו את האיש למושבו בעודו מנסה להשתחרר. בתמונות מהאירוע הוא נראה קשור לכיסא, כאשר גם ראשו מוצמד למשענת באמצעות סרט דביק.

אמריקן איירליינס ורשות התעופה הפדרלית אישרו כי טיסה 618 הוסטה לנמל התעופה הבינלאומי בולטימור-וושינגטון בעקבות "נוסע מפריע". לאחר הנחיתה הוא הורד מהמטוס ונעצר. ה-FBI מסר כי הוא נעצר בחשדות ברמת המדינה וכי נבדקת האפשרות להגיש נגדו גם אישומים פדרליים.