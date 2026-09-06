העיתונאים נותרו בהלם: סערה ברשת בעקבות תמונות חדשות של טראמפ

תמונות חדשות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורד ממטוס אייר פורס ואן במורוסטאון שבניו ג'רזי, כשהוא לובש חליפה כחולה וענב עניבה צהובה, עוררו סערה ענק ברשת.

הנשיא נצפה כשהוא מנופף לעיתונאים על מסלול הנחיתה, אך מה שתפס את תשומת הלב היה צבע שיערו שנראה כהה בהרבה מגוונו הבלונדיני המוכר.

​המראה החדש הוביל לגל תגובות וללעג ברשתות החברתיות מצד עיתונאים ומבקרים. העיתונאי אהרון רופאר תהה בחשבון ה-X שלו "מה בשם העולם קורה עם השיער של טראמפ?", ואילו המשפטן ג'ורג' קונוויי כתב כי "צריך לעשות משהו לגבי השיער שלו במסגרת התיקון ה-25". עיתונאי אחר הוסיף "השיער???? אם לא הייתי מושך את התמונות מגטי אימג'ס בעצמי, לא הייתי מאמין לזה".

​חבר הקונגרס לשעבר אדם קינזינגר הגיב באותיות גדולות "אתם בטח צוחקים עליי", בעוד העיתונאית מולי ג'ונג-פאסט ציינה כי "טראמפ הוא עכשיו ברונטי!". מנגד, הסופרת אן לאמוט כתבה "אני אוהבת את זה. כל כך צעיר. מאוד פירס ברוסנן", והמחזאי פול רודניק עקץ וטען כי "טראמפ אמר למעצב שלו, 'אני רוצה להיראות כמו הרוצח הסדרתי רקס הווירמן'".

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​רק ימים ספורים לפני כן התייחס הנשיא לטענות השונות ואמר במהלך נאום בגן השושנים של הבית הלבן כי "במשך שנים נאלצתי לסבול שאנשים אומרים, 'הוא חובש פאה'. אני לא חובש פאה". למרות זאת, הדיון סביב מראה שיערו נמשך מזה עשרות שנים ועלה לכותרות גם בחודש שעבר, אז הופיע בלאס וגאס עם שיער מלא ובהיר יותר.

​באותו אירוע קודם תהה העיתונאי אהרון רופאר "האם טראמפ חובש פאה, או מה לעזאזל קורה פה?", והחשבון הרשמי של המפלגה הדמוקרטית פרסם תמונה ישנה וכתב "זה היה השיער של טראמפ לפני פחות מ-3 חודשים". אדם קינזינגר אף טען אז כי "לטראמפ יש שזירת שיער!!".