הציב מצלמה ונחרד: מכונת השמדה נבנתה לו מתחת לאף

האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד מרהיב של עכביש במהלך בניית רשת הציד שלו הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, לאחר שהמצלמה הצליחה לתעד את התהליך המלא בהילוך מואץ.

במקום לראות רק את הרשת המוגמרת, הצופים קיבלו הצצה לעבודת הבנייה עצמה מהשלבים הראשונים ועד להשלמת המלכודת. בסרטון נראה העכביש נע שוב ושוב סביב אזור הבנייה, מותח חוטים ומוסיף שכבות לרשת. בתוך פרק זמן שנראה קצר בזכות צילום הזמן המואץ, המבנה הולך ומתמלא עד שנוצרת הרשת המוכרת בצורתה הסופית. למרות המראה העדין, הרשת היא למעשה מערכת ציד מתוחכמת. אצל עכבישים הטווים רשתות מסוג זה, החוטים משמשים ללכידת חרקים שעפים או נעים בסביבתה. כאשר טרף פוגע ברשת, התנודות שעוברות בחוטים מאפשרות לעכביש לזהות שהתרחש אירוע ולהגיב.

האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:56 האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת ( צילום: רשתות חברתיות )

העבודה אינה מסתיימת ביצירת מסגרת בלבד. העכביש בונה בהדרגה את המבנה הפנימי של הרשת, ובמינים מסוימים ניתן לראות כיצד הספירלה הדביקה נוצרת כחלק מהשלבים האחרונים של הבנייה.

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אחד הדברים שהפכו את הסרטון למושך במיוחד הוא הפער בין המהירות שבה הצופה רואה את התהליך לבין הזמן והדיוק הנדרשים לעכביש עצמו. בהילוך רגיל, תנועותיו של העכביש עשויות להיראות איטיות וכמעט בלתי מורגשות. בצילום מואץ, לעומת זאת, מתקבלת תחושה של מכונה זעירה שעובדת ללא הפסקה.

הרשת אינה נבנית ליופי בלבד. היא מאפשרת לעכביש להמתין במקום אסטרטגי ולתת למלכודת לעשות חלק גדול מעבודת הציד עבורו. כאשר חרק מסתבך בחוטים, העכביש יכול להגיע אליו ולנצל את הטרף כמקור מזון.