 דלג לתוכן הראשי
פורץ יוצא דופן

יש לי מפלצת בסלון: השוטרים נדהמו ממה שהתגלה לעיניהם

תושבת וושינגטון הזעיקה משטרה לאחר שחששה מפריצה, אך התברר ש"הפורץ" היה שונר שקפץ דרך חלון. כך הסתיים האירוע המשעשע

בעלת בית במדינת וושינגטון הזעיקה את לאחר ששמעה דפיקות חזקות בביתה וחששה שפורץ חדר פנימה, אלא שהשוטרים שהגיעו למקום גילו "פורץ" מסוג אחר לגמרי: שונר מצוי.

לפי משטרת קירקלנד, האירוע התרחש בשכונת מוס ביי. כשהשוטרים נכנסו לבית הם מצאו את השונר ממתין בראש גרם המדרגות.

כדי להימנע מהתקרבות מסוכנת לבעל החיים, הם הפעילו רחפן בתוך הבית ועקבו באמצעותו אחר תנועותיו, עד שהצליחו לכוון אותו לחדר ריק.

אנשי מחלקת הדגה וחיות הבר של וושינגטון שהגיעו למקום הרדימו את השונר ולאחר מכן העבירו אותו לאזור טבע סמוך. במשטרה מעריכים כי הוא טיפס על עץ וקפץ ממנו דרך חלון פתוח לתוך הבית, ככל הנראה בעת שרדף אחר החתול של בעלת הבית. החתול אותר בהמשך כשהוא בריא ושלם.
משטרהפריצהתיעודסרטון ויראליבעלי חיים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר