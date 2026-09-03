יש לי מפלצת בסלון: השוטרים נדהמו ממה שהתגלה לעיניהם

בעלת בית במדינת וושינגטון הזעיקה את המשטרה לאחר ששמעה דפיקות חזקות בביתה וחששה שפורץ חדר פנימה, אלא שהשוטרים שהגיעו למקום גילו "פורץ" מסוג אחר לגמרי: שונר מצוי.

לפי משטרת קירקלנד, האירוע התרחש בשכונת מוס ביי. כשהשוטרים נכנסו לבית הם מצאו את השונר ממתין בראש גרם המדרגות.

כדי להימנע מהתקרבות מסוכנת לבעל החיים, הם הפעילו רחפן בתוך הבית ועקבו באמצעותו אחר תנועותיו, עד שהצליחו לכוון אותו לחדר ריק.

אנשי מחלקת הדגה וחיות הבר של וושינגטון שהגיעו למקום הרדימו את השונר ולאחר מכן העבירו אותו לאזור טבע סמוך. במשטרה מעריכים כי הוא טיפס על עץ וקפץ ממנו דרך חלון פתוח לתוך הבית, ככל הנראה בעת שרדף אחר החתול של בעלת הבית. החתול אותר בהמשך כשהוא בריא ושלם.