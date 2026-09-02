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הרשת לא מרחמת

שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי

שתי הגעות לבישקק, שני מנהיגים רבי עוצמה, אבל טקסי קבלת פנים שונים לחלוטין – והסרטונים מהאירוע הפכו במהירות לחומר לדיון ברשת (חדשות בעולם)

שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי (צילום: רשתות חברתיות )

הגעתם של שניים מהמנהיגים החזקים בעולם לבישקק שבקירגיזסטן הפכה בתוך זמן קצר להשוואה אחת גדולה ברשת: איך התקבל נשיא סין שי ג'ינפינג – ואיך התקבל נשיא ?

שי ג'ינפינג הגיע לבישקק ב־30 באוגוסט לקראת פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי ולביקור ממלכתי בקירגיזסטן.

קבלת הפנים שלו הייתה טקסית ומושקעת במיוחד. נשיא קירגיזסטן סאדיר ז'פארוב ורעייתו המתינו לו בשדה התעופה, לצד שטיח אדום ומשמר כבוד. רעייתו של שי קיבלה פרחים, ואנשי המקום הגישו לבני הזוג מאפים מסורתיים ודבש. בהמשך נערך עבורם מופע שכלל מוזיקה מסורתית, נשרים, כלבי ציד, לוחמים בלבוש מסורתי, פרשים ויורטות.

אפילו ילדים ובני נוער מקומיים השתתפו בטקס וביצעו שירים בסינית.

שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי
שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי (צילום: רשתות חברתיות )

כאשר ולדימיר פוטין הגיע לבישקק ב־31 באוגוסט, קבלת הפנים נראתה צנועה בהרבה. הוא התקבל בשדה התעופה על ידי ראש ממשלת קירגיזסטן, אדילבק קסימאלייב, ולאחר הירידה מהמטוס עבר לעבר עמדת קבלת הפנים. שם המתינה אישה בלבוש מסורתי והגישה לו מאפים מסורתיים, ובהם מאפה שנראה בתיעוד כבורקס, שאותו אכל הנשיא תוך כדי הליכה.

התמונות יצרו ניגוד שקשה להתעלם ממנו. מצד אחד, שי יורד מהמטוס אל תוך טקס צבעוני ומרשים, כשנשיא המדינה המארחת ממתין לו באופן אישי. מצד שני, פוטין מתקבל על ידי ראש הממשלה.

כבוד מלכים בפסגה
כבוד מלכים בפסגה (צילום: רשתות חברתיות )

אבל מאחורי התמונות מסתתר גם סיפור גיאופוליטי רחב יותר. פסגת הארגון בבישקק מפגישה את סין, רוסיה, הודו ומדינות נוספות, בתקופה שבה היחסים בין למוסקבה קרובים מאוד, אך גם הפערים בעוצמה הכלכלית והמדינית בין שתי המדינות נעשים בולטים יותר.

רוסיהולדימיר פוטיןסיןשי ג'ינפינגקירגיזסטן
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