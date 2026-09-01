אימה בלב ניו יורק: דרמה קטלנית ויוצאת דופן התרחשה הלילה (בין שני לשלישי שעון ישראל, במרכז טיימס סקוור, אחד האזורים העמוסים והמטוילים ביותר בעולם, כאשר אישה חמושה בשני סכינים ביצעה מסע דקירות משתולל, הרגה אישה אחת, פצעה גבר נוסף וחוסלה בירי על ידי כוחות המשטרה המקומיים.

האירוע כולו, שהתרחש באור יום ובתוך דקות ספורות, תועד במצלמות האבטחה ומצלמות הגוף של השוטרים ועורר בהלה רבה בקרב אלפי הולכי רגל, תיירים ועובדים שנסו על חייהם.

על פי דיווחי משטרת ניו יורק, תחילת האירוע בשעות אחר הצהריים המאוחרות, סמוך לרחוב 41 ושדרת השביעית. תושבת קווינס בת 49, שלפה שני סכיני מטבח גדולים מתוך שקית קניות והחלה במסע תקיפות ללא כל סיבה נראית לעין. הקורבן הראשון היה גבר כבן 68 שרק יצא מתחנת הרכבת התחתית והמתין לחצות את הרחוב; האישה התקרבה אליו ודקרה אותו בעוצמה בבטנו. בעוד עוברי אורח מנסים להגיש לו עזרה ראשונה ולעצור את הדימום, המשיכה התוקפת במעלה השדרה לרחוב 42, שם התנפלה על צעירה בת 32 ודקרה גם אותה בבטנה. כתוצאה מהפציעה הקשה, נקבע מאוחר יותר מותה של הצעירה בבית החולים.

צוותי משטרה שהיו פרוסים באזור הוזעקו למקום תוך זמן קצר מאד ואיתרו את החשודה כשהיא עומדת מאחורי תחנת משטרה מקומית כשהיא מניפה את שני הסכינים באוויר למול השוטרים והקהל הרב שהתאסף במקום. במשך כארבע דקות ניסו השוטרים לשכנע אותה להניח את כלי המשחית והורו לה לעשות זאת שוב ושוב, אך היא סירבה בכל תוקף ואף צעקה לעברם כי היא אינה מתכוונת להניח את הסכינים וכי היא מעדיפה להרוג אותם.