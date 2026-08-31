לקוח של רשת המזון המהיר פנדה אקספרס נדהם לגלות עובד עומד מעל אזור הטיגון בזמן שהמסעדה ממשיכה להכין מזון ללקוחות, ואף תיעד את הרגע החריג בסרטון שעורר סערה.

התיעוד צולם בסניף של הרשת במילווקי שבמדינת ויסקונסין. פול אלישע פינגר, שצילם את הסרטון, סיפר כי הבחין בעובד עולה על משטח הטיגון זמן קצר לאחר שעובדת אחרת הכניסה מזון לטיגון. לדבריו, העובד החל "לרסס חומר ניקוי ולנגב כשהוא עומד ממש מעל האוכל".

"לא האמנתי למראה עיניי", סיפר פינגר. בסרטון אף נראית עובדת אחרת מושיטה את ידיה בין רגליו של העובד כדי להכניס קערת מזון לאחד מסלי הטיגון, בזמן שהוא מנקה לכאורה את אזור קולט האדים שמעל התחנה.

ברשת פנדה אקספרס מסרו בתגובה כי פעלו מיד לאחר שהסרטון הובא לידיעתם. "ההתנהגות שנראית בסרטון אינה עומדת בתקני בטיחות המזון או הבטיחות במקום העבודה שלנו", נמסר מהחברה. לדבריה, ננקטו צעדים מתקנים, העובדים עברו הדרכה מחודשת ונהלי הבטיחות חודדו בסניף ובאזור כולו.

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"בטיחות האורחים והעובדים שלנו נותרה בראש סדר העדיפויות", הוסיפה הרשת.