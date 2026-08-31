בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ ( צילום: רשתות חברתיות )

במשך שנים, הרפובליקה האסלאמית של איראן הסתמכה על כוחות השיטור שלה כדי לדכא ביד ברזל כל גילוי של זעם אזרחי ברחובות.

אך כעת, מסתבר שהחלץ הכלכלי על איראן מתחיל לתת את אותותיו. בסרטון נדיר שצולם מתוך ניידת סיור פעילה, שוטר איראני במדים החליט לשבור את קוד השתיקה הנוקשה ולדבר ישירות אל הציבור ואל מקבלי ההחלטות במדינה. השוטר מתוסכל מכך שהאזרחים הזועמים רואים בו ובחבריו את האחראים הישירים למצוקתם הכלכלית. "לצערנו, כבר תקופה ארוכה שאזרחים פונים אלינו ומתלוננים על יוקר המחיה", הוא פותח את דבריו . "בכל פעם שהם פונים אלינו, הם חושבים שאנחנו אשמים במצב או שיש בידינו לעשות משהו למענם ואנחנו פשוט מסרבים. אדונים מנהלים, בכירים יקרים – בשם אלוקים, יוקר המחיה פשוט משתולל!"

בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:53 בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ ( צילום: רשתות חברתיות )

השוטר אינו מהסס להפנות אצבע מאשימה ישירות לעבר פקידי הממשל "בשם אלוקים, עם חליפה מגוהצת, שיער בג'ל ומשקפי שמש כהים אי אפשר להילחם בשחיתות! תנקו את השחיתות מהמקור שלה, יש לנקות את המים מהמעיין עצמו!".

הוא ממשיך ותוקף את ההצהרות הריקות של דוברי המשטר: "כל יום יש אינפלציה, כל יום יוקר המחיה עולה. ואז, בקלות כזו, הדוברת מדברת על 'התאמת מחירים'? אדוני, תקנו קודם כל מקום אחד לפני שאתם מביעים דעה על מקום אחר!".

"אני נשבע באלוקים, אולי אני לא צריך להגיד את זה, אבל כבר תקופה ארוכה שלא הצלחתי לקנות חלב הביתה, לבית שלי", מספר השוטר בקול חנוק. "למי אני יכול לספר על הכאב שלי? כשאני רואה שלחבר שלי לעבודה, לאדם כמוני, אין כלום – האם זה שאני אוכל יתקן משהו?".

הוא מבקש לנפץ את התפיסה הציבורית לפיה השוטרים נהנים מהטבות וחיים ברווחה על חשבון הציבור: "אנשים חושבים שבגלל שאנחנו שוטרים יש לנו מקור הכנסה אחר או שאנחנו קונים במקומות אחרים. אלוקים עדי שזה לא ככה! אנחנו קונים באותן חנויות בדיוק כמו כולכם".

הזעקה יוצאת הדופן הזו מסתיימת בפנייה ישירה ונואשת לדתם ולמצפונם של אותם מנהיגים מושחתים: "בשם אלוקים ובשם הדת שלכם, תדאגו לבטן של האנשים, תעזרו להם! האנשים זקוקים לעזרה".