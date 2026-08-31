אכזריות קשה: פלסטינים מתעללים למוות בטורף הגדול ביותר בישראל

אירוע קשה של התעללות בבעל חיים התרחש ביום שישי האחרון סמוך ליישוב קידר באזור מעלה אדומים. לפי הדיווח שפורסם, פלסטינים הטמינו מלכודת בשטח, לכדו צבוע מפוספס ולאחר מכן רגמו אותו באבנים שוב ושוב, עד שמת.
את התיעוד הקשה פרסם כתב חדשות 14 הלל ביטון רוזן, שכתב כי מדובר בצבוע שנלכד במלכודת סמוך לקידר ונרגם באבנים למוות. הסרטון עורר תגובות קשות ברשת בעקבות האלימות שהופנתה כלפי בעל החיים.
הצבוע המפוספס הוא חיית בר מוגנת בישראל, ואסור על פי החוק לצוד, ללכוד או לפגוע בו. מדובר בטורף היבשתי הגדול ביותר בישראל ובמין היחיד ממשפחת הצבועיים שחי בארץ.
האירוע אינו המקרה הראשון שבו צבועים נפגעים ממלכודות בשטחי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים תועדו מקרים נוספים של צבועים שנלכדו במלכודות בלתי חוקיות ונזקקו לטיפול בבית החולים לחיות בר.
המקרה סמוך לקידר ממחיש פעם נוספת את הסכנה הנשקפת לחיות הבר באזור, כאשר מלכודות ופעילות ציד בלתי חוקית עלולות להסתיים במוות אכזרי של בעלי חיים מוגנים.
9 תגובות