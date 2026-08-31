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קשה לצפייה

אכזריות קשה: פלסטינים מתעללים למוות בטורף הגדול ביותר בישראל

תיעוד קשה לצפייה: צבוע מפוספס נלכד במלכודת סמוך לקידר, ולאחר מכן נרגם באבנים עד שמת (חדשות בעולם)

9תגובות

אירוע קשה של התעללות בבעל חיים התרחש ביום שישי האחרון סמוך ליישוב קידר באזור מעלה אדומים. לפי הדיווח שפורסם, פלסטינים הטמינו מלכודת בשטח, לכדו צבוע מפוספס ולאחר מכן רגמו אותו באבנים שוב ושוב, עד שמת.

את התיעוד הקשה פרסם כתב חדשות 14 הלל ביטון רוזן, שכתב כי מדובר בצבוע שנלכד במלכודת סמוך לקידר ונרגם באבנים למוות. הסרטון עורר תגובות קשות ברשת בעקבות האלימות שהופנתה כלפי בעל החיים.

הצבוע המפוספס הוא חיית בר מוגנת בישראל, ואסור על פי החוק לצוד, ללכוד או לפגוע בו. מדובר בטורף היבשתי הגדול ביותר בישראל ובמין היחיד ממשפחת הצבועיים שחי בארץ.

האירוע אינו המקרה הראשון שבו צבועים נפגעים ממלכודות בשטחי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים תועדו מקרים נוספים של צבועים שנלכדו במלכודות בלתי חוקיות ונזקקו לטיפול בבית החולים לחיות בר.

המקרה סמוך לקידר ממחיש פעם נוספת את הסכנה הנשקפת לחיות הבר באזור, כאשר מלכודות ופעילות ציד בלתי חוקית עלולות להסתיים במוות אכזרי של בעלי חיים מוגנים.
פלסטיניםהתעללות בבעלי חייםקידרחיות בר מוגנותצבוע

9 תגובות

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5
חיות נשארות חיות.. כמה הם אכזריים. לא יאומן. החיות יותר רחמניות מהם.
noam
חשבתי שהם בלתי מעורבים ושאפשר לעשות איתם הסכם שלום וללמד אותם רפואה
לוי
4
מצד אחד אכזריות מכוערת ומצד שני צבוע זה חיה מאוד מסוכנת שאפילו נמרים לא יכולים עליה
מה לעשות?
לא נכון!!!!!
אב
אז מה? מה זה משנה שהיא מסוכנת? גם לפיד מסוכן בגלל זה צריך להרוג אותו? (סליחה על ההשוואה לחיה)
ריקי
ממש לא צבוע הזה אוכל רק נבילות ולא כמו הצבועים באפריקה זה צבוע מזן שונה לחלוטין תבדוק בויקפדיה
אלי
3
כמו רוב חיות הבר בישראל,גם הצבוע חשוד בכלבת.אסור להתקרב אלא רק כדי לעזור או להציל. לצבוע יש שם של אוכל פגרים וככזה הוא חשוב כמנקה של שאריות מכל מקום ,דבר שתורם להפחתת שאריות מן החי. חיה שונה בצורת ההליכה עקב 2 רגליים אחוריות קצרות מהקדמיות.(תארו לעצמכם שלחמור היו 2 רגליים אחוריות קצרות)
נפתלי בנט

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