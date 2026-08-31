אכזריות קשה: פלסטינים מתעללים למוות בטורף הגדול ביותר בישראל

אירוע קשה של התעללות בבעל חיים התרחש ביום שישי האחרון סמוך ליישוב קידר באזור מעלה אדומים. לפי הדיווח שפורסם, פלסטינים הטמינו מלכודת בשטח, לכדו צבוע מפוספס ולאחר מכן רגמו אותו באבנים שוב ושוב, עד שמת.

את התיעוד הקשה פרסם כתב חדשות 14 הלל ביטון רוזן, שכתב כי מדובר בצבוע שנלכד במלכודת סמוך לקידר ונרגם באבנים למוות. הסרטון עורר תגובות קשות ברשת בעקבות האלימות שהופנתה כלפי בעל החיים.

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