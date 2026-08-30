כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב רהט בן 29, שרק לאחרונה סיים את מבחני הרפואה, לאחר שבסוף השבוע שעבר הפך את ציר 77 בצפון לזירת מרדף משטרתי דרמטית. האירוע החל בשעות הערב, כאשר שוטרי המחוז הצפוני שפעלו סמוך למחלף בית רימון זיהו את רכבו של החשוד מבצע עבירת תנועה וסימנו לו לעצור בצד הדרך. במקום להישמע להוראות, בחר הנהג ללחוץ על הדוושה והחל להימלט במהירות גדולה, תוך שהוא מסכן באופן מיידי את משתמשי הדרך והופך את הנסיעה השגרתית למפחידה במיוחד.

מהר מאוד התפתח במקום מרדף משטרתי מתוח של מספר קילומטרים, במהלכו נאלצו השוטרים לבצע ירי מדויק לעבר גלגלי הרכב הבורח כדי להביא לעצירתו. גם כשהגלגלים נפגעו, המשיך הנהג בבריחתו הפרועה עד שזיהה ניידת משטרה שחסמה את נתיב נסיעתו.

בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, המתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את הרגעים המותחים מקרוב: השוטרים נראים מדלגים בזריזות מעל גדר ההפרדה הבטונית שעל הכביש, פורצים בריצה לעבר הרכב הלבן שנעצר לאחר שנחסם ופגע בניידת, ותופסים את החשוד בו במקום. בתיעוד ההמשך נראים השוטרים כשהם עוטים כפפות סטריליות ומבצעים חיפוש מדוקדק בתוך תא הנוסעים של הרכב, שם אותרו חלקים שונים של אמצעי לחימה וממצאים מפלילים נוספים.

במהלך המנוסה זיהו השוטרים כי הנהג השליך תיק מרכבו, אולם המפנה המפתיע בפרשה הגיע זמן קצר לאחר מכן מדיווח של אזרחית. הנהגת, שנסעה באותו הקטע, התקשרה למוקד המשטרה ודיווחה כי עלתה על תיק בדרכה, ושרק כשהגיעה לביתה גילתה כי התיק נגרר מתחת לתחתית רכבה לאורך כל הדרך.

שוטרים שהוזעקו למקום פתחו את התיק וחשפו בתוכו רובה סער מסוג M16, אשר התברר במהירות כתואם בדיוק לחלקים ולממצאים שנמצאו קודם לכן במכוניתו של הרופא הצעיר. עם תום החקירה המהירה של שוטרי המחוז הצפוני, הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור נגד החשוד לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, כאשר במשטרה מציינים כי מתחילת השנה נתפסו מעל 610 אמצעי לחימה בגזרת הצפון במסגרת המאבק בפשיעה.