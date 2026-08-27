התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה

עינב צנגאוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה הערב (חמישי) בפוסט מרגש לחיסולו של המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק את בנה במהלך תקופת שביו ברצועת עזה. בדבריה בחרה צנגאוקר להביע הערכה רבה ללוחמי צה"ל ולזרועות הביטחון על סגירת המעגל המיוחלת.

"בשמי ובשם מתן, אנחנו מבקשים להודות לצה"ל על כלל לוחמיו בסדיר ובמילואים ולכל כוחות הביטחון שסגרו מעגל והביאו לחיסולו של הטרוריסט הרצחני שהחזיק במתן ובעוד חטופים בשבי בעזה", כתבה צנגאוקר בחשבון ה-X שלה. במקביל לתגובתה של האם, גם בנה מתן צנגאוקר הגיב באופן ישיר למאורע בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו. "אני יצאתי מהשבי, הוא יצא מהסיפור. כל הכבוד לצה"ל", כתב מתן בתגובה קצרה אך משמעותית. התגובות הנרגשות של בני המשפחה מגיעות בעקבות אישור רשמי של צה"ל על החיסול שבוצע אמש במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל ברים היה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, והוא זה שהחזיק במנהרה תת-קרקעית בדרום הרצועה בשורדי השבי מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו.

( צילום: דובר צה"ל )

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בצה"ל הבהירו כי התקיפה יצאה לפועל לאחר שהמחבל ניסה לשקם את יכולות הטרור במרחב, קידם מתווי פיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הסכמי הפסקת האש. הפעולה נועדה להסיר איום מיידי על כוחות הביטחון הפועלים באזור.

כזכור, מתן צנגאוקר שוחרר מהשבי בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אימו עינב צנגאוקר עמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו, ובחודשים האחרונים הייתה מעורבת גם במגעים פוליטיים עם מפלגת הדמוקרטים בנוגע לאפשרות של שריון ברשימה לכנסת.

לפני כחודשיים הגיע מתן לתפילה בציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק, שם בירך ברכת הגומל בהתרגשות. עידן אלכסנדר, אזרח אמריקאי ששירת בצה"ל, נחטף מבסיס צבאי בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ושוחרר כמחווה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לאחר שחרורו, אלכסנדר החליט לחזור לשרת בצה"ל. אברה מנגיסטו, אזרח ישראלי מאשקלון, חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014 והוחזק בשבי חמאס כעשור, עד ששוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה בפברואר 2025.