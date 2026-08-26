סערה סביב הסייעות בבני ברק: ההסתדרות נערכת למאבק משפטי

אי ודאות במערכת החינוך בבני ברק ערב פתיחת שנת הלימודים, בעקבות בחינה של שינוי מתכונת העסקתן של כ-1,200 סייעות ותומכות חינוך בעיר.

על פי המהלך שנבחן, הסייעות הצמודות, הרפואיות והפדגוגיות, המועסקות כיום באופן ישיר על ידי העירייה ובמסגרת ההסכם הקיבוצי, עשויות לעבור להעסקה באמצעות עמותות הצמודות למוסדות החינוך והסמינרים בעיר.

האפשרות לשינוי מעוררת התנגדות מצד ועד העובדים וההסתדרות, לצד דאגה בקרב הורים לילדים הזקוקים לליווי רפואי צמוד במהלך יום הלימודים.

החשש של ההורים: מי תהיה הסייעת?

עיקר הדאגה בקרב ההורים נוגעת לילדים עם צרכים רפואיים מורכבים, בהם ילדים הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים. עבור משפחות אלה, הסייעת הרפואית אינה תפקיד מנהלי בלבד, אלא גורם שאמור להכיר את מצבו של הילד, לזהות מצבי חירום ולפעול בהתאם להנחיות הרפואיות.

הורים מבקשים לקבל כבר לפני פתיחת שנת הלימודים ודאות באשר לזהות הסייעת שתלווה את ילדיהם ולמתכונת שבה יינתן המענה הרפואי.

טענת ההסתדרות: "מחטף של חודש אוגוסט"

הסתדרות המעו"ף וועד עובדי עיריית בני ברק פנו לראש העיר, חנוך זייברט, בדרישה לעצור את המהלך.

במכתב שנשלח מטעם ההסתדרות נטען כי האפשרות להעביר את הסייעות להעסקה באמצעות עמותות נודעה לארגון דרך העובדות עצמן, וכי לא התקיימו קודם לכן היוועצות ומשא ומתן עם נציגות העובדים. בהסתדרות טענו כי מדובר ב"מחטף של חודש אוגוסט" שעלול לפגוע בתנאי העסקתן של העובדות ובזכויותיהן מכוח ההסכם הקיבוצי.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר טל, אמר: "הסתדרות המעו"ף לא תאפשר לפטר את תומכות החינוך הצמודות, הרפואיות והפדגוגיות, המועסקות בעירייה כבר עשרות שנים, ולהעסיקן באמצעות עמותות ללא ביטחון תעסוקתי".

במקביל, ועד העובדים פועל מול העובדות כדי לקבל תמונת מצב מלאה בנוגע לשיבוצים ולשינויים שנמסרו להן, ובוחן את הצעדים המשפטיים האפשריים.

גרסת העירייה: עדיין אין החלטה

בעיריית בני ברק דוחים את הטענה כי התקבלה החלטה סופית על שינוי מתכונת ההעסקה.

היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד יעקב ראבד, השיב להסתדרות כי העירייה "בוחנת מעת לעת אפשרויות שונות לעריכת שינויים ורה־ארגון במערכים השונים, לרבות במערך הסייעים הצמודים", והדגיש כי בשלב זה מדובר בבחינת אפשרויות בלבד.

לדבריו, טרם התקבלה החלטה סופית או מוגמרת להעברת האחריות למתן השירות לגורמים אחרים, וככל שיתגבש מהלך כזה, העירייה תפעל בהתאם לכללי יחסי העבודה הקיבוציים ותנהל הידברות עם נציגות העובדים.

מאחורי הקלעים: גם שיקולי תקציב וניהול

הדיון אינו נוגע רק לתנאי העסקת הסייעות. ברקע עומדים גם שיקולים תקציביים וניהוליים של הרשות המקומית, ובהם עלויות ההעסקה הישירה, התנאים הסוציאליים והגמישות בניהול מערך הסייעות.

העסקה באמצעות גורם חיצוני עשויה לאפשר לעירייה ולמוסדות החינוך גמישות גדולה יותר בגיוס ובשיבוץ כוח האדם, אך מבחינת העובדות מדובר בשינוי משמעותי במעמדן ובאופן העסקתן.

האם המאבק יגיע לבית הדין?

בשלב זה לא ברור אם העירייה אכן תחליט לקדם את המהלך או שמדובר בבחינה בלבד. במקביל, ההסתדרות מאותתת כי אם ייעשה ניסיון להעביר את העובדות להעסקה קבלנית ללא הסכמות, היא עשויה לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש צו מניעה.

הקרב צפוי להתנהל בזמן קצר, כאשר שנת הלימודים עומדת בפתח והעירייה, העובדות, ההסתדרות ובעיקר ההורים לילדים הזקוקים לסיוע רפואי ממתינים להכרעה.