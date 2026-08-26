רגעי החיסול הדרמטיים

פרטים חדשים נחשפים סביב מעצרו של החשוד ברצח ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, שחוסל ביום ראשון השבוע מחוץ למסעדה בתחנת דלק הסמוכה לקיסריה. המחסן בו הסתתר החשוד בביצוע החיסול הסוער נחשף בעקבות פשיטה דרמטית של לוחמי היחידה המרכזית המיוחדת (ימ"מ).

החשוד המרכזי, כך דווח היום (רביעי) בוואלה, נעצר בתוך מחסן בקומת קרקע של בניין מגורים אזרחי בלב חדרה. המעצר המפתיע בלב השכונה המיושבת עורר בהלה רבה בקרב התושבים ובעלי העסקים באזור, שלא היו מודעים לכך שבסמוך אליהם מסתתר חשוד ברצח מורכב ובעל מטען פלילי כבד. מעדויות של עדי ראייה ושכנים שהיו במקום בעת הפעילות המשטרתית, עולה תמונה של דרמה מורטת עצבים שהתרחשה באור יום. סביב השעה חמש אחר הצהריים הגיעו למקום ארבעה רכבים מסחריים, מהם פרקו כ-15 לוחמי ימ"מ חמושים, רעולי פנים ולבושי מדים. כך לפי הדיווח בוואלה. הלוחמים פרצו במהירות למחסן, השכיבו את החשוד על הרצפה, כבלו את ידיו ורגליו וכיסו את עיניו. מיד לאחר מכן פשטו על הזירה כ-20 בלשים שערכו חיפוש יסודי במחסן ובחצר הסמוכה ואספו ממצאים שונים. "חוליית מחבלים הגיעה עד פתח ביתי": יאיר נתניהו חשף פרטים חדשים על ניסיון החיסול משה בשן | 26.08.26 חרדה במודיעין עילית: "הערבי יצא ממבנה מולנו והתחיל לירות, ברחנו" קובי ישראל | 27.08.26 תושבי המקום, שנחשפו לפתע לכוח הצבאי-משטרטי המסיבי ולרעשי הפריצה, סיפרו לוואלה כי באותן דקות היו בטוחים כי מדובר באירוע ביטחוני של חדירת מחבלים ותפיסת בני ערובה. רק בדיעבד הבינו כי מדובר בלכידת החשוד ברצח.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

החיסול הדרמטי בקיסריה

המעצר מגיע בהמשך לאירוע החיסול הדהד שהתרחש ביום ראשון השבוע מחוץ למסעדה במתחם תחנת דלק הסמוכה לקיסריה. יושבייב הגיע למקום לפגישה מתוכננת, וכשיצא לעבר רכבו ארב לו מתנקש סמוך לדלת הכניסה ויירה בו מטווח אפס.

צוותי מד"א ביצעו ביושבייב פעולות החייאה ופינו אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כפי שדיווחנו קודם לכן, בכיר לשעבר במערכת האכיפה ניתח את התיעוד והעריך כי מדובר במחסל מקצועי ביותר, אולי אף בשכיר חרב מחו"ל.

סכסוך דמים בן עשור

יושבייב נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעולם הפשע באזור חדרה והסביבה ועמד בראש המאפיה הקווקזית. לאורך השנים נקשר שמו בשורה ארוכה של פרשות פליליות וסכסוכים אלימים.

בין היתר, עלה שמו בשנת 2015 במסגרת חקירת רצח האסיר המשוחרר אלצ'ין אבשייב, כמי שחשוד בשליחת המחסלים. שנתיים לאחר מכן, אחיו של אבשייב נקם וירה ביושבייב במהלך ניחום אבלים, פצע אותו קשה ואף נשפט לשש שנות מאסר וחצי.

הסכסוך המדמם בין הצדדים המשיך ללוות את מפת הפשיעה האזורית במשך יותר מעשור, עד לחיסולו של יושבייב בקיסריה ולמעצרו של שמרון במחסן בחדרה.