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אירוע חסר תקדים

אוגוסט משוגע: מזג האוויר החריג שצפוי בשבוע הבא - ואלו האזורים בהם זה יקרה

לאחר ימי חום קשים, מערכת מפתיעה צפויה להגיע לאזורנו בשבוע הבא | החזאים מדגישים: מדובר באירוע נדיר עד חסר תקדים בישראל | אלו האזורים שבהם צפוי לרדת גשם בשיא אוגוסט (בארץ)

5תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר ימים ארוכים של עומס חום כבד שאפיין את חודש אוגוסט, השירות המטאורולוגי מבשר על שינוי דרמטי במזג האוויר: מערכת גשומה סתווית צפויה להגיע לארץ החל מלילה שבין שבת לראשון, כאשר מדובר באירוע מטאורולוגי נדיר במיוחד לעונה זו.

על פי התחזית המעודכנת, הגשמים המקומיים ירדו בצפון הארץ, במרכז, במישור החוף, בשפלה ובפנים הארץ. לקראת שעות הבוקר של יום ראשון, הכמויות עשויות להגיע למשקעים דו-ספרתיים באזורים מסוימים - תופעה חריגה ביותר לחודש אוגוסט.

יצוין כי מדובר באירוע גשם שני ברציפות באוגוסט, כאשר השירות המטאורולוגי מדגיש שאירוע גשם יחיד בחודש זה כבר נחשב נדיר. אם התחזית תתממש במלואה, צפויים להישבר שיאי משקעים תקופתיים שנרשמו בעבר.

חודש אוגוסט השנה התאפיין בשילוב יוצא דופן של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לצד אירועי גשם חריגים. באמצע החודש, גשמים חזקים פקדו את הצפון, ירושלים וסביבתה, כאשר בתחנת מעלה אדומים נרשם שיא של 21 מילימטרים בשעה, ולאחר מכן 25 מילימטרים - כמויות חריגות במיוחד לעונת הקיץ.
גשםתחזיתהשירות המטאורולוגימזג אוויר סוער

5 תגובות

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5
זהו העולם השתגע סופית
משיגנער
4
ישתבח שמו לעד וזה עוד לפני שעשינו תיקון הגשם על זה נאמר טרם יקראו ואני אענה
צמח סניור
3
שכחתם לומר שהתופעות במזג האויר המשונה שגם פקד את אירופה השנה וכן הכמויות שירדו לפני שבוע בערך הכל תופעה מוכרת שנקראת תופעת אלניניו שזה קורה כל כמה שנים בכדור הארץ ומשפיע על כל העולם. ודברים אפוקליפטים פוקדים מחוזות וארצות שלימות.
חזאי מבית דגן

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