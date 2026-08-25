הבנים ירשו, האחיות נזרקו: קרב הירושה על דירות היוקרה

פרשת ירושה סוערת הסתיימה השבוע בתבוסה כפולה לשלוש אחיות שניסו לבטל צוואת הוריהן המנוחים. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים דחה את בקשתן לביטול צו קיום צוואה ואף חייב אותן לשלם לאחיהן הוצאות משפט בסך 35,000 שקלים, לאחר שקבע כי מדובר בהליך שהוגש באיחור חמור ומתוך חוסר תום לב.

השופטת מיכל דבירי רוזנבלט הטיחה ביקורת קשה בהתנהלות האחיות, שהגישו את הבקשה שלוש שנים לאחר שניתן צו קיום הצוואה ב-2022. "השיהוי הקריטי פוגע בעקרון סופיות הדיון ומעיד על חוסר תום לב", נקבע בפסק הדין.

צוואה הדדית שחילקה את המשפחה

במרכז המחלוקת עמדה צוואה הדדית שערכו ההורים, שהלכו לעולמם בהפרש של שנתיים. על פי הצוואה, הדירה הראשונה יועדה למגורי בני משפחה נזקקים ללא שכר דירה, בעוד הדירה השנייה והכספים חולקו בין שני הבנים ולאחת האחיות בלבד.

ההורים ציינו במפורש בצוואה כי שתי האחיות האחרות פוצו עוד בחייהם, אך אלו לא השלימו עם החלוקה. הן טענו כי חתימת האב זויפה וכי האם לא הייתה כשירה לערוך צוואה, אולם בית המשפט דחה את הטענות מכל וכל.

טענות זיוף שקרסו

השופטת קבעה כי מדובר בצוואה נוטריונית תקפה לחלוטין, וכי הימנעות הבנות מלזמן את עורך הצוואה לעדות פועלת לרעתן באופן חד-משמעי. "הצוואה נערכה בליווי משפטי מקצועי, והטענות לזיוף חסרות כל בסיס", נכתב בפסק הדין.

בית המשפט הדגיש כי האחיות לא הציגו כל ראיה מהימנה לטענותיהן, ואף לא טרחו לזמן עדים שיכלו לתמוך בגרסתן. "מדובר בניסיון לטרוף מחדש את הקלפים לאחר שהמשחק הסתיים", קבעה השופטת.

מחיר כבד לשיהוי

השיהוי הדרמטי של שלוש שנים מאז מתן צו קיום הצוואה היה אחד הגורמים המרכזיים לדחיית הבקשה. בית המשפט קבע כי האחיות ידעו על הצוואה זמן רב לפני שהגישו את הבקשה, אך בחרו להמתין ללא הסבר סביר.

"עקרון סופיות הדיון הוא יסוד מוסד במשפט הישראלי", הבהירה השופטת. "לא ניתן לאפשר לצדדים לפתוח מחדש הליכים שהסתיימו, רק משום שהם לא מרוצים מהתוצאה".

מלבד דחיית הבקשה, חויבו שלוש האחיות לשלם לאחיהן הוצאות משפט בסך כולל של 35,000 שקלים. בית המשפט קבע כי ההוצאות משקפות את העלויות האמיתיות שנגרמו לאחים בהתגונן מפני הבקשה חסרת הבסיס.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרי ירושה דרמטיים שהגיעו לכותלי בתי המשפט בחודשים האחרונים, ומדגיש את חשיבות הפעולה בזמן ובתום לב במאבקים משפחתיים כואבים.