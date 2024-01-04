דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי. העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
שופטת יהודייה בשם פאולין ניומן שזכתה לתואר השופטת הפדראלית הוותיקה ביותר הושעתה מתפקידה לאחר שהתגלו אצלה בעיות מנטליות תפקודיות | לאחר הקמת וועדה בעניינה שבחנה בין השאר מיילים ששלחה הוחלט להדיחה מתפקידה (בעולם)
השופטת לשעבר דליה דורנר המכהנת כנשיאת מועצת העיתונות בראיון בלעדי ל"כיכר השבת" - בעקבות ההתבטאות של גזית: "מדובר באמירה לא-תקינה. תעשו טובה לעם-ישראל ותגישו תלונה נגד גזית במועצת העיתונות". היא מדברת גם על חופש הביטוי, על הציבור החרדי וחושפת מה היא חושבת על הטוקבקים (בכיכר)