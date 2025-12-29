טלטלה בתיק המיליארדר: דרישה לפסול את השופטת בשל הקשר לנתניהו

דרמת ענק במסדרונות המשפט מאיימת לטלטל את תביעת הדיבה שהגיש איש העסקים מיכאל מירילשוילי. במרכז הסערה: בקשה חריגה ונוקבת לפסילת השופטת נאוה ברוורמן, המכהנת בתיק הרגיש שבו מעורבים בכירי עולם התקשורת והפרסום בישראל.

לפי כתב האישום למירילשוילי יוחס ניהול ארגון פשע, מעורבות בערוץ 14 שמוחזק על ידי בנו, יחסי קח-תן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, קשרים עם המשטר הרוסי ואחריות לרצח כפול. בעקבות זאת הגיש באוגוסט 2025 תביעה נגד אילן שילוח, עמי דרור, ליאור חורב, ומגזין ליברל

הקשר המשפחתי שמחולל סערה הבקשה, שהוגשה על ידי יועץ התקשורת ליאור חורב, חושפת פלונטר משפטי סבוך: השופטת ברוורמן היא רעייתו של צחי ברוורמן, מי שנחשב לאיש סודו הקרוב ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשמש כראש הסגל שלו מזה שנים ארוכות.

מדובר בנקודת חיכוך נפיצה במיוחד, שכן תביעת הדיבה של מירילשוילי (אביו של בעלי ערוץ 14 ד"ה) עוסקת באופן ישיר בטענות על קשריו עם ראש הממשלה נתניהו.

בבקשת הפסילה נטען כי הקשר המשפחתי ההדוק מעורר חשש ממשי למשוא פנים, וכי לא יעלה על הדעת שאשת ראש הסגל תכריע בתיק שבו שמו של נתניהו עומד במרכז המחלוקת.