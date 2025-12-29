כיכר השבת
הקרב על תביעת הדיבה

טלטלה בתיק המיליארדר: דרישה לפסול את השופטת בשל הקשר לנתניהו

דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי. העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)

דרמה משפטית (צילום: ב"מ)

דרמת ענק במסדרונות המשפט מאיימת לטלטל את תביעת הדיבה שהגיש איש העסקים מיכאל מירילשוילי. במרכז הסערה: בקשה חריגה ונוקבת לפסילת השופטת נאוה ברוורמן, המכהנת בתיק הרגיש שבו מעורבים בכירי עולם התקשורת והפרסום בישראל.

לפי כתב האישום למירילשוילי יוחס ניהול ארגון פשע, מעורבות בערוץ 14 שמוחזק על ידי בנו, יחסי קח-תן עם ראש הממשלה , קשרים עם המשטר הרוסי ואחריות לרצח כפול. בעקבות זאת הגיש באוגוסט 2025 תביעה נגד אילן שילוח, עמי דרור, ליאור חורב, ומגזין ליברל

הקשר המשפחתי שמחולל סערה הבקשה, שהוגשה על ידי יועץ התקשורת ליאור חורב, חושפת פלונטר משפטי סבוך: השופטת ברוורמן היא רעייתו של צחי ברוורמן, מי שנחשב לאיש סודו הקרוב ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשמש כראש הסגל שלו מזה שנים ארוכות.

מדובר בנקודת חיכוך נפיצה במיוחד, שכן תביעת הדיבה של מירילשוילי (אביו של בעלי ערוץ 14 ד"ה) עוסקת באופן ישיר בטענות על קשריו עם ראש הממשלה נתניהו.

בבקשת הפסילה נטען כי הקשר המשפחתי ההדוק מעורר חשש ממשי למשוא פנים, וכי לא יעלה על הדעת שאשת ראש הסגל תכריע בתיק שבו שמו של נתניהו עומד במרכז המחלוקת.

השופטת נאוה ברוורמן (צילום: אתר ממשלתי הרשות השופטת )

פרסומים קודמים וטענות קשות במסגרת הבקשה, הועלו טענות קשות שהופיעו בעבר בתקשורת. כפי שפורסם בעיתון 'הארץ' בשנת 2017, נטען כי ברוורמן הבעל פנה לגורמים בוועדה לבחירת שופטים בנוגע לקידומה המקצועי של רעייתו. כמו כן, חורב ציין ריאיון שצפוי להשתדר בערוץ 13, בו הוא תוקף חזיתית את ברוורמן הבעל סביב פרשיות אחרות.

כזכור, התביעה הוגשה נגד שורה של נתבעים, ביניהם אילן שילוח ועמי דרור, בעקבות התבטאויות שונות הנוגעות לקידום אינטרסים עסקיים מול רה"מ. עורכי דינו של חורב סיכמו את הבקשה במילים חריפות: "מדובר בקשר משפחתי שעלול מטבע הדברים ליצור חשש ממשי מפני משוא פנים".

כעת, הכדור עובר לפתחו של בית המשפט שיצטרך להכריע: האם השופטת תסיר את ידה מהתיק הנפיץ?

